Un estudio revela que Cádiz está entre las ciudades más educadas de España

El arte o la alegría son algunos de los rasgos que suelen definir a los gaditanos. Unas características a las que ahora se le suma una cualidad más valiosa que la diferencia del resto. Ahora un estudio elaborado por Preply, una conocida plataforma dedicada al aprendizaje de idiomas online, ha determinado cuáles son las ciudades más maleducadas de España y las que menos.

Para realizar este estudio, la plataforma se ha basado en las opiniones de los residentes de las ciudades españolas, realizando encuestas a más de 1.500 personas de 19 territorios de España. Según los resultados, las tres ciudades más maleducadas, de acuerdo con sus propios residentes, son Santa Cruz de Tenerife (6,06 puntos), Granada (5,95 puntos) y Alicante-Elche (5,81 puntos).

Algunos de los comportamientos que determinan la mala educación en estas ciudades han sido estar todo el rato con el teléfono en público, no reducir la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales, montar bullicio, no respetar el espacio personal, saltarse la cola, ser maleducado con el personal de servicio y no dejas a otros coches pasar cuando hay tráfico, entre otras.

La posición de Cádiz

En este ranking elaborado por la plataforma de aprendizaje de idiomas, Cádiz no ha salido mal parada, ya que se encuentra entre las 10 más educadas de España. Analizando los datos obtenidos en el estudio, Cádiz cuenta con un total de 5,50 puntos de mala educación, una de las cifras más bajas de la lista.

Para calcular las ciudades más y menos educadas se le preguntó a los participantes con qué frecuencia presenciaban los 12 comportamientos maleducados más comunes en la zona que residían, pudiendo hacerse una media con los datos obtenidos para calcular la puntuación media de mala educación.