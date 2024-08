Así es la colonia felina controlada que se encuentra en una de las calas con más encanto de Conil

Llegas a la playa y lo primero en lo que te fijas es en el mar. Inevitablemente prestas atenciones en cómo está el agua y, al verlo en el horizonte, tus ganas de llegar rápidamente a la playa aumentan para disfrutar de un baño refrescante. Quizás por esta razón algunas veces se te haya pasado por alto ciertos puntos de interés por el camino como el que vamos a descubrir a continuación.

Si has disfrutado de un día de sol y mar en la cala del Aceite, en Conil, seguramente habrás podido comprobar que es una de las calas más visitadas y que lo mejor es llegar temprano para poder encontrar aparcamiento. En el acantilado, antes de bajar a la cala del Aceite, hay numerosos coches, furgonetas y autocaravanas que quizás no te has percatado de que hay una colonia felina controlada en esta zona.

Este lugar abandonado se ha convertido en un hogar para gatos seguro y confortable. Algunos curiosos se asoman a su entrada, donde cuelga el cartel ‘Cala del Aceite, colonia felina’. Como aviso, puede leerse que no se puede dar comida a los gatos, solo pienso; así como la información al respecto de esta colonia felina controlada y quién está detrás de esta iniciativa.

Interior de la colonia felina / Ana Cristina Ruiz

Según se puede leer en el cartel informativo, se trata de Street Cats Rescue, una ONG en Conil que tiene el objetivo de intentar reducir la población de gatos comunitarios en la localidad. Indican que trabajan solo con voluntarios, pagando el trabajo con fondos privados (donaciones, eventos de recaudación), sin recibir ayuda del ayuntamiento e incluso tienen deudas en el veterinario.

Una colonia felina controlada como la de la Cala del Aceite es un grupo de gatos que conviven en un espacio urbano o rural, son alimentados y reciben cuidados veterinarios si es necesario, son esterilizados usando el método C-E-R (Capturar – Esterilización - Retorno).

Interior de la colonia felina controlada / Ana Cristina Ruiz

Entre los beneficios de una colonia controlada es que es una zona limpia donde residen los gatos, disminuyen la presencia de los ratones y las ratas de la zona, se controla la natalidad, mejora el estado de salud de los gatos de la colonia y desaparecen las peleas y gritos durante la época de celo. Según informan en el panel informativo, existen muchas formas de ayudar, ya sea esterilizando tu gato, haciéndote voluntario o a través de donaciones. Para más información puedes contactar con ellos a través de info@streetcats-rescue.org o por WhatsApp en el teléfono 644378356.