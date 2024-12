Los cinco mejores bares de Cádiz para ir de tapas este puente de diciembre, según Tripadvisor

Tanto si vas a disfrutar de una escapada a Cádiz por el puente de diciembre, como si vives aquí, no dejes de recorrer la ciudad en busca de las mejores tapas. No hay nada como disfrutar de un buen tapeo tras haber estado recorriendo la ciudad gaditana. No importa si es a mediodía o al caer la tarde, los bares de Cádiz siempre sorprenden al visitante con su exquisita cocina gaditana.

Para hacerte el trabajo aún más fácil, desde Cadizfornia te recomendamos los cinco mejores bares de Cádiz para este puente de diciembre, según Tripadvisor. Estas son solo algunas recomendaciones, si quieres descubrir más te invitamos a dejarte llevar por el encanto de la Tacita de Plata y adentrarte en los bares del corazón de Cádiz.

Bar El Laurel

Es uno de los bares tradicionales del casco antiguo de Cádiz que suele estar concurrido. Es un local dedicado al tapeo, de cocina de estilo tradicional y que ofrece una amplia variedad según el día. Algunas de sus tapas más habituales son la carrillada, las pavías, la ensaladilla, la ensalada de pollo, la berenjena rellena, el marrajo a la plancha o el pescado frito.

Dirección: C. Obispo Urquinaona, 3.

Tapa de papas aliñás con melva

Bar Nono

Bar en el que sirven tapas y platos al mediodía y por la noche. Cocina casera a cargo de Eva María Cortés, alumna de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz, que ha logrado ya varios premios en rutas de tapas. Entre las reseñas destacan que, en su carta, a excepción de tres platos, todos son sin gluten, por lo que si eres una persona celíaca este es uno de los mejores lugares para disfrutar de un picoteo.

Dirección: C. Valverde, N°13

Bar Nono

Mini Bar

Este pequeño establecimiento es otra de las recomendaciones de Tripadvisor. Es un pequeño establecimiento situado en un callejón en el centro de Cádiz. Según indica Cosas de Comé, el local, con decoración funcional, sólo tiene barra y algunas mesas altas fuera, en la calle. Es muy conocido por sus frituras de pescado. Así que si lo que buscas es quitarte el antojo del pescaíto frito, este es uno de esos lugares donde saborearlo.

Dirección: Calle Dr. Dacarrete

Pescaíto frito

Bar El Rinconcito

Un bar clásico y puro de los de siempre. Este bar de tapeo es de ambiente familiar y sirve una cocina tradicional. Destaca que su carta está escrita a mano, diariamente. De manera que las tapas van cambiando. Aunque aquí podrás comer como si estuvieras en casa, una de sus especialidades es el pescaíto frito.

Dirección: C. Antonio Machado, 14

Boquerones fritos

Bar la Tabernita

En el corazón de la Viña, a unos metros de la playa de La Caleta, se encuentra este pequeño bar que goza de mucha popularidad. Tal y como indica Cosas de Comé, este establecimiento, que suele estar lleno, abrió sus puertas en 2011 y, desde entonces, se ha convertido en un reclamo más para todo aquel que quiere tapear en Cádiz. Se come a base de tapas, algunas de guisos caseros, elaboradas por Inés González.

Dirección: C. Virgen de la Palma, 32