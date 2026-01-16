Cierra temporalmente Atarde, la terraza más mágica de Cádiz con vistas al mar se despide de su temporada hasta nuevo aviso
Tras meses compartiendo atardeceres y copas al sol, el rooftop de la décima planta del Hotel Q Cádiz Bahía despide su temporada
Toca despedirse (por tiempo limitado) de una de las terrazas más mágicas de Cádiz, donde se comparten atardeceres y copas al sol. El rooftop Atarde, situado en la décima planta del Hotel Q Cádiz Bahía cierra su temporada dejando una agridulce despedida. A través de sus redes sociales han anunciado que despiden la temporada y que aún no conocen la fecha de regreso. Habrá que estar atentos a sus redes sociales.
“Cerramos esta temporada con el corazón lleno. Han sido meses de atardeceres compartidos, copas al sol, miradas al mar y tardes que se quedaron un poco más de lo previsto. Ahora toca hacer una pausa. Atarde cierra por fin de temporada, pero esto no es un adiós: volveremos a abrir para seguir disfrutando juntos de lo que mejor sabemos hacer”, han anunciado en redes sociales.
Con este mensaje dicen hasta pronto y agradecen “a todos los que habéis subido, brindado y vivido cada tarde con nosotros”. El establecimiento, que abrió sus puertas en septiembre de 2024, sigue conquistando con su espectáculo artístico de luz y color fundido con los colores del cielo y del mar.
Un atardecer de película
Atarde se encuentra en la décima planta del Hotel Q Cádiz Bahía, cuya entrada se hace por la calle Adela de Moral, a la espalda del edificio, entre la calle Muñoz Arenillas y el Paseo Marítimo, en el extremo contrario a la entrada principal, mediante un ascensor que conduce directamente al bar.
Una vez que subes, y nada más bajarte del ascensor, te conquistará el color rosa de su arquitectura y los elementos de luz y arte en un entorno espectacular. Colores que se funden con los del atardecer gaditano y el Atlántico.
