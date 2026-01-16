Cierra temporalmente Atarde, la terraza más mágica de Cádiz con vistas al mar se despide de su temporada hasta nuevo aviso

Toca despedirse (por tiempo limitado) de una de las terrazas más mágicas de Cádiz, donde se comparten atardeceres y copas al sol. El rooftop Atarde, situado en la décima planta del Hotel Q Cádiz Bahía cierra su temporada dejando una agridulce despedida. A través de sus redes sociales han anunciado que despiden la temporada y que aún no conocen la fecha de regreso. Habrá que estar atentos a sus redes sociales.

“Cerramos esta temporada con el corazón lleno. Han sido meses de atardeceres compartidos, copas al sol, miradas al mar y tardes que se quedaron un poco más de lo previsto. Ahora toca hacer una pausa. Atarde cierra por fin de temporada, pero esto no es un adiós: volveremos a abrir para seguir disfrutando juntos de lo que mejor sabemos hacer”, han anunciado en redes sociales.

Con este mensaje dicen hasta pronto y agradecen “a todos los que habéis subido, brindado y vivido cada tarde con nosotros”. El establecimiento, que abrió sus puertas en septiembre de 2024, sigue conquistando con su espectáculo artístico de luz y color fundido con los colores del cielo y del mar.

Un atardecer de película

Atarde se encuentra en la décima planta del Hotel Q Cádiz Bahía, cuya entrada se hace por la calle Adela de Moral, a la espalda del edificio, entre la calle Muñoz Arenillas y el Paseo Marítimo, en el extremo contrario a la entrada principal, mediante un ascensor que conduce directamente al bar.

Una vez que subes, y nada más bajarte del ascensor, te conquistará el color rosa de su arquitectura y los elementos de luz y arte en un entorno espectacular. Colores que se funden con los del atardecer gaditano y el Atlántico.