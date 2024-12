Una Casa Mágica de la Navidad que te hará soñar en este municipio de Cádiz

Si alguna vez has querido conocer cómo es el trabajo diario de Papá Noel y sus elfos, no te pierdas este mágico lugar en Chiclana. La localidad ya ha comenzado con una amplia programación de Navidad, ofreciendo a vecinos y visitantes un sinfín de actividades que incluyen belenes, zambombas, espectáculo lumínico-musical, charangas, cabalgatas y la chocolatada popular, entre otros planes que no te podrás perder.

Uno de los favoritos de los más pequeños y sus familias es la Casa Mágica de la Navidad, que este año ha vuelto a abrir sus puertas en la antigua discoteca Los Ángeles, situada en la calle Carmen Picazo. Este espacio navideño ha sido organizado por la Hermandad del Carmen y la Hermandad de la Vera Cruz. Estará abierta al público hasta el martes, 24 de diciembre, y, el precio de la entrada es un donativo de 1 euro.

En cuanto al horario, podrás visitar la Casa Mágica de la Navidad de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, y, los sábados y domingos, de 11:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Así que no lo dejes pasar y toma nota del horario de este espacio. Además, también tendrá un horario sin música para personas con diversidad funcional y/o autismo. El horario será sábados y domingos de 11:00 a 12:30 horas.

Programación fin de semana en Chiclana

Viernes 13 de diciembre

17:30 horas. Apertura de ventana del Calendario de Adviento, en la plaza Mayor.

18:30, 19:30 y 20:30 horas. Pases del espectáculo lumínico-musical, en la calle La Plaza.

en la calle La Plaza. 19:30 horas. Actuación de coros de villancicos y campanilleros 'Romeros de La isla' en la Peña Flamenco chiclanera de la calle Luna.

20:00 horas. Gran zambomba 'El Sopa y su gente', en el 'escenario real' de la plaza Mayor.

en el 'escenario real' de la plaza Mayor. 20:30 horas. XX Pregón de Reyes Magos a cargo de José Manuel González Aragón. En la iglesia de la Soleda en calle Vid. Organiza la Asociación Reyes Magos de Chiclana.

Sábado 14 de diciembre

10:00 a 20:00 horas. VIII Quedada andaluza Roller Skate Park , en el Parque municipal de skate Las Albinas del Torno. Organiza, Quedadas Andaluzas.

, en el Parque municipal de skate Las Albinas del Torno. Organiza, Quedadas Andaluzas. 17:30 horas. Apertura de ventana del Calendario de Adviento, en la plaza Mayor.

18:30, 19:30 y 20:30 horas. Pases del espectáculo lumínico-musical, en la calle La Plaza.

en la calle La Plaza. 20:00 horas. Música por Navidad, en calle La Vega con calle La Fuente. Organiza delegación de Fomento.

Domingo 15 de diciembre