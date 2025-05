Esta es la carrera más lenta y curiosa de Cádiz... no apta para impacientes

En Bornos se celebra una carrera muy curiosa, a prueba de velocidad. No es apta para impacientes, puesto que no hay prisa ninguna por llegar a la meta. Los corredores no son runners, sino unos caracoles. Estos moluscos tienen fama de ser los más lentos, así que probablemente te suene algo absurdo hablar de una carrera de caracoles y velocidad.

Pues esta curiosa carrera se llama Derby Caracolero ‘Fast & Furious’ y tiene lugar en Bornos, el pueblo de Cádiz elegido este 2025 como el más mágico de Andalucía. Este sábado 10 y domingo, 11 de mayo, tendrán lugar esta curiosa competición en el Castillo Palacio de los Ribera, con motivo de la Feria del Caracol.

La carrera del sábado será de 17:00 a 17:30 horas y, el domingo, de 16:00 a 17:00 horas. En cada una de las pruebas habrá tres finalistas, así que si tu caracol resulta ganador no olvides ponerle nombre. Como dato curioso, esta carrera de caracol no es la única del mundo, en el condado de Congham, en Reino Unido, tiene lugar un campeonato mundial de caracoles.

Programación Feria del Caracol

SÁBADO 10 DE MAYO

10:30 a 11:30 – Visita guiada. Reserva previa con Miguel Sánchez. Teléfono 672 10 59 00.

11:30 a 12:30 – Visita guiada. Reserva previa con Miguel Sánchez. Teléfono 672 10 59 00.

12:00 – Apertura de la Feria. Stands con tapas de caracoles y cabrillas. Stands venta de chacinas.

13:00 a 22:00 – Servicio de ludoteca

17:00 a 17:30 – Derby caracolero “Fast & Furious” . Premio para los tres finalistas.

. Premio para los tres finalistas. 17:00 a 20:00 – Actividades infantiles. Castillo hinchable.

18:00 a 21:00 – Actuación musical Grupo “Los Twingo”

23:00 a 01:00 – Baile y animación con Salvi Virues

01:00 – Vicente Sierra DJ

DOMINGO 11 DE MAYO