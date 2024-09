Una camiseta de ‘Cádiz’ se vende en una tienda de Australia y crea tendencia en la red social X

Esta camiseta también se puede encontrar en la web Cotton On

La marca Cádiz traspasa fronteras y no solo lo hace exportando las maravillas de este rincón al sur de España, ahora también se adentra en la moda. Una usuaria de la red social X (antiguo Twitter) ha compartido en su cuenta personal unas imágenes que han despertado la curiosidad de los usuarios.

“Efectivamente, igual que nosotros llevamos camisetas en las que ponen ciudades random de EEUU, hay adolescentes australianas que llevarán una camiseta de “Cádiz” o “Ven al Mercado” y me encanta”, ha confesado Natalia Álvarez en la red social X. En su post ha compartido imágenes de una simpática camiseta que pone ‘Cádiz’, de la tienda Cotton On, en Australia.

En la web de la tienda Cotton On podrás encontrar las sudaderas por $ 49,99 y las camisetas por $ 34,99, aunque la usuaria de X ha bromeado con los seguidores con que “si queréis alguna os la mando a España, a ver si estoy perdiendo una oportunidad de negocio”. Estas originales camisetas con el diseño de un caballito de mar se unen a la tendencia de usar ropa con el nombre de grandes ciudades como souvenir. Si los españoles llevamos camisetas con el nombre de Londres o New York, ¿por qué no iban a hacer lo mismo los australianos con Cádiz? Está claro que la Tacita de Plata sigue resultando de gran atractivo para los extranjeros y también para la moda.