Así es Boho Market, el mercadillo con esencia ibicenca y el más bohemio de Chiclana

Soñando voy…Bohemio vengo es el mensaje con el que Boho Market atrae a los más bohemios, y a los que no también. Un modelo de ocio traído de Ibiza que se ubica en un enclave con encanto, como es la Finca El Sotillo de Chiclana. Si aún no conoces este espacio, donde se entrelazan la gastronomía, música y numerosas firmas, no te preocupes porque tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo. Abren todos los días a partir de las 20:00 horas.

Firmas como ‘Carol Bohemian’, ‘Tijeras Viajeras’ o ‘Boho Shop’, son algunas que podrás encontrar, además de productos artesanales, moda, decoración y complementos. Aunque también hay espacio para las exposiciones, y, de entre ellas, podrás disfrutar de las esculturas de Pedro L. Barberá, conocido como ‘El Señor de los Atunes’. Además, como novedad este año habrá un mercadillo de segunda mano, que en esta ocasión será el 27 de agosto.

El ocio y la cultura van de la mano en este espacio con la gastronomía. En Boho Market podrás saborear cocina local con una variedad de suculentos platos en el restaurante a la carta dirigido por Momento Andaluz. Para un ambiente más informal también tienes la opción de reponer fuerzas en La Bodeguita de Boho o comida callejera con Street Food Festival. También hay espacio para la música, y tras la cena o el paseo por sus puestos más bohemios podrás completar tu velada con la música en directo. Puedes consultar su programación a través de sus redes sociales.