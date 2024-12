El Belén que sorprende a todos está en este pueblo de Cádiz más bonito de España

Si te apasionan los belenes quédate para descubrir uno de los Nacimientos más visitados de la provincia de Cádiz. Decorar un Belén no es tarea sencilla, cuenta con muchísimos detalles y cada año busca sorprender a quienes lo visitan. Esta tradición se mantiene fiel año tras año, siendo una referencia en cada uno de los municipios donde se recrea el tradicional Nacimiento del niño Jesús.

El realismo de las figuras y las estructuras arquitectónicas que se utilizan para montar el Belén hace que el visitante pueda disfrutar de una recreación casi realidad. Es por este valor monumental por lo que desde Turismo de Setenil de las Bodegas se preguntan: “¿Has visto alguna vez un Belén que te haga dudar si estás mirando una maqueta o paseando por un pueblo real?”.

Esta pregunta está cargada de intenciones, y es que en Setenil de las Bodegas se arma el Belén a lo grande. El Nacimiento realizado por la Hermandad de la Vera Cruz de Setenil de las Bodegas es toda una referencia en la localidad ya que recrea al detalle la magia de uno de los pueblos más bonitos de España.

Este Belén, situado en el número 30 de la calle Ronda, acapara todas las miradas y atrae a los visitantes para deleitarse con su magia. Este Nacimiento rinde homenaje a este pueblo gaditano tallado en roca, incluso predomina esta gran piedra en el Belén que recrea Setenil de las Bodegas.

Desde las casas cueva hasta las callejuelas del pueblo que parecen sacadas de un cuento, todo decorado al detalle para que no te pierdas los rincones más mágicos de Setenil de las Bodegas como, por ejemplo, la Torre del Homenaje o la plaza de la Villa y Casa, a través de este Belén tan especial que sorprende a todos. Así que, si aún no has tenido la ocasión de visitarlo, no esperes más para hacerlo, ya que estará hasta el 5 de enero. ¿Te lo vas a perder?