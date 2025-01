El Belén de Playmobil que podrás ver hasta el Día de Reyes en este pueblo de la Sierra de Cádiz

Si todavía no has visitado ningún Belén, no esperes más y diseña tu propia ruta de belenes en los diferentes municipios de Cádiz. Por estas fechas, estas obras artísticas resultan de gran interés y atrae a numerosos visitantes. Más allá de los tradicionales belenes, también hay quien monta el Belén de lo más original.

De un tiempo a esta parte la fiebre del Playmobil se ha ido instalando en algunos municipios gaditanos, dejando su huella cada Navidad con su Belén más original. En esta ocasión, podrás disfrutar de este portal de Belén de Playmobil en Ubrique. En este Pueblo Blanco de la Sierra de Cádiz se podrá visitar el Belén tradicional y el de Playmobil en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez, 7, frente a la oficina de la ONCE.

El montaje corresponde al ubriqueño coleccionista de los juguetes click de Playmobil, Juan Miguel Ramírez Romero, y a María de los Ángeles González, aficionada al belenismo que en los últimos años ha instalado su Belén en el establecimiento que regenta. Hasta el 6 de enero podrás visitarlos, en horario de mañana y tarde. Ambos belenes se podrán visitar de lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

Belén tradicional con detalles de Ubrique

Estas obras artísticas despiertan un gran interés en el visitante. Por un lado, el Belén tradicional ocupa una superficie de diez metros cuadrados y, en él, podrás identificar elementos propios de Ubrique como, por ejemplo, la ermita de San Antonio o el Bar Lobato. Por otro lado, en el Belén de Playmobil podrás descubrir que es una obra de arte singular, que está íntegramente realizado con estos juguetes. De hecho, cuenta con unas 5.000 figuras, creando un enorme Belén de unos ocho metros cuadrados de superficie y con muchos detalles.