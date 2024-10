Todos los bares, tapas y postres que participan en la Ruta de la Tapa de Conil

Hasta el domingo 13 de octubre podrás hacer un viaje gastronómico gracias a la XI Ruta de la Tapa de Conil, organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil. En esta undécima edición participan un total de 32 tapas diferentes y 7 deliciosos postres, que podrás encontrar en los diferentes establecimientos de Conil, repartidos por zonas de hasta cinco colores. Podrás participar en ella haciéndote con un tapaporte en cualquier establecimiento adherido a la ruta, tapear y presentarlo para que te lo sellen.

La tapa más la bebida tiene un coste de 4 euros, estando incluidos vinos de la casa, caña de cerveza o agua. A medida que vayas probando las diferentes tapas tendrás que pedir que te sellen el tapaporte para así participar en los sorteos. Cuando tengas al menos un sello de cada zona, complétalo con tus datos e introdúcelo en alguna de las urnas de los establecimientos.

Los clientes participantes de la Ruta de la Tapa de Conil podrán participar en el sorteo de un viaje para dos personas a Tenerife y demás regalos. Para ello, se deberá conseguir al menos un sello de algún establecimiento de cada zona. Aquellos clientes que consigan completar el Tapaporte con los 15 sellos de diferentes establecimientos conseguirán un regalo directo (los 50 primeros que lo consigan).

Una vez cumplimentado, podrán depositar su Tapaporte en la urna que encontrarán en cualquiera de los establecimientos participantes en la XI Ruta de la Tapa de Conil. No podrán entrar en el sorteo aquellos Tapaportes que no hayan cumplimentado debidamente los datos del cliente solicitado y/o no hayan votado al mejor establecimiento-tapa y al mejor postre de los probados. A continuación, consulta los establecimientos y tapas participantes por zonas de la Ruta de la Tapa de Conil.

Zona naranja

Bar Puerta Cai. Tapa: Lasagna de gamas. Dirección: Plaza Puerta Cai. Bocinegro Taberna Marina. Tapa: Hamburguesa marina. Dirección: Calle Cádiz, 25. Rte. Oasis. Tapa: Montadito de lomo al chimichano con manteca colorá. Dirección: Avda. de la playa s/n Bar Rte. El Pasaje. Tapa: “Pasajito” Brioche de solomillo de cerdo ibérico, payoyo, cebolla frita y padrón. Dirección: Avda. de la playa s/n. Central Kanaia. Tapa: Croqueta de confit con mahonesa de arándanos. Dirección: Calle La Virgen, 1. Taberna La Strazza. Tapa: Cama de mar. Dirección: Calle La Virgen, 5. Bar El Mirlo. Tapa: Calamarito a la Riojana. Dirección: Calle Padre Ramírez, 1.

Zona Azul

Rte. Casa Manolo Fuguilla. Tapa: Manolito de Pollo. Dirección: Avda. de la playa s/n. Taberna La Chanca. Tapa: Wikitos. Dirección: Avda. de la playa, 1. Sushipanda. Tapa: Yakouza. Dirección: Calle Ancha, 2. Bar Terraza El Gamba. Tapa: Ensalada con queso fresco. Dirección: Plaza Santa Catalina, 4. Bar Tascón de la Pasajera. Tapa: Croissant al toro. Dirección: Calle Herrería, 9. Bar La Plazuela. Tapa: Sándwich bravo. Dirección: Plaza de España, 15. Restaurante Campito. Tapa: Pulled Pork. Dirección: Calle Pascual Junquera, 10. Cachito Bar Cantina. Tapa: Cubano Sándwich. Dirección: Calle San Sebastián, 5

Zona Rosa

Bar La Grasa Taller de Tapas. Tapa: Destornillador. Dirección: Calle Pascual Junquera, 54. Séptimo Arte Gastrobar. Tapa: Crujiente de carrillada de ternera sobre crema de patatas y queso parmesano. Dirección: Calle San Sebastián, s/n. La Menuda. Tapa: La Menuda Sencilla y “croqueta”. Dirección: Calle San Sebastián s/n. Pasta 360. Tapa: Mini Sorrentinos de chicharrón y queso de cabra. Dirección: Calle Edison, 16. Bar El Punto de Encuentro. Tapa: Albóndigas de chocos en salsa de langostinos. Dirección: Calle Édison-C/Ctra. La Escama Cervecería-Tapería. Tapa: Dobladillo Gaditano. Dirección: Calle Carretera, 2. Bar Rte. Pericón. Tapa: Torrezno. Dirección: Calle Rosa de los Vientos, 6. Sabor y Sal. Tapa: Vientos del Norte. Dirección: Calle Toneleros, 2.

Zona Verde

Bar El Mercado. Tapa: Carmelita de mis amores. Dirección: Calle Enólogos, 4. Bar Cervecería Los 3 Hermanos. Tapa: Petisú. Dirección: Calle Enólogos, 6. Candente. Tapa: Croqueta de falso risotto con rabo de toro al chocolate. Dirección: Calle Enólogos, 8. Bar Nico. Tapa: El Flamenquito. Dirección: Calle Ingeniero de la Cierva, 7. Planta Baja. Tapa: Tun-Badito. Dirección: Calle Confederación s/n. Bar Los Hermanitos. Tapa: Taco Ave César. Dirección: Calle Román Ruiz, 0. El Paso Cervecería & Tapas. Tapas: Del Paso al Crujiente. Dirección: Calle Carrera /n. Cafetería Tapas Loto. Tapa: Tartar de Pulpo Confitado. Dirección: Calle Carrera s/n. Rte. La Jabega. Tapa: Chipirones a la marinera. P.I. La Zorrera. Avda. de los Artesanos, 66.

Zona Morada - Postres