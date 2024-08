Bares y tapas en Conil recomendados por la cómica Eva Soriano tras su escapada veraniega a este municipio de Cádiz

“Nada está malo aquí”, confiesa la cómica y presentadora española Eva Soriano tras probar uno de los platos de la gastronomía de Conil. La monologuista ha disfrutado de unos días de diversión y desconexión en la Costa de Cádiz, eligiendo Conil como destino para una escapada veraniega.

La humorista ha compartido a través de su Instagram una recopilación de momentos divertidos de su paso por Conil. En sus imágenes podemos verla cantando en un pub con micrófono en mano, animando al público a seguirla, o bailando con ‘Las Babys’ al más puro estilo de Aitana. Pero, además de las fiestas, de lo que más ha disfrutado Eva Soriano es de la gastronomía de Conil.

Cabe recordar que, gracias a la cocina de este municipio de Cádiz, Conil ha sido reconocido como Ciudad Gastronómica Española durante 2024. Basada en los productos de la huerta y los sabores más frescos del mar, la cocina de esta localidad resulta de un gran atractivo para sus visitantes gracias a la gran calidad de estos productos.

Así que, como no podía ser de otra manera, Eva Soriano no ha podido resistirse a comprobar si este mérito estaba basado en hechos reales o no, así que ha hecho una ruta por algunos bares y restaurantes para probar lo mejor de ellos. En su vídeo publicado en su cuenta de Instagram podemos ver cómo ha disfrutado de algunos de los platos más emblemáticos y que no ha dudado en recomendar.

Recomendaciones