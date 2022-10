Zahara de la Sierra regresa durante un fin de semana al siglo XV

Zahara de la Sierra celebrará este próximo fin de semana la VII Recreación Histórica de la Toma de la Villa de Zahara del año 1483.

Los habitantes de este municipio gaditano reviven de esta manera uno de los episodios más significativos de su historia, cuando las tropas de Castilla, bajo el mando de los Reyes Católicos se hicieron con la villa expulsando de ella a las tropas nazaríes, en lo que fue un punto de inflexión para afrontar la definitiva conquista del Reino de Granada.

Hay que destacar el esfuerzo de los más de 170 socios y socias de la Asociación Toma de la Villa de Zahara que va en aumento de forma paralela al crecimiento de este festejo, y que no sólo gana cada año en visitantes, sino también en espacio.

La Programación

La programación presenta novedades como el pasacalles animado que desfilará por las calles del pueblo con motivo de la inauguración de la Recreación; el aumento en el número de puestos de restauración, artesanía y productos de la zona; o la ampliación del recinto de la recreación.

Allí se volverán a escenificar escenas tan significativas como la toma de la villa por parte de los soldados castellanos, con caballos y escaladores, en uno de los momentos más espectaculares del evento. También la capitulación de las tropas nazaríes.

Bailes y Mercado Medieval

Se repetirán como en años anteriores otras actividades como las exhibiciones de bailes cristianos y nazaríes, el pregón, la representación a cargo del grupo de teatro local, que este año tendrá carácter ambulante, o la recreación de escaramuzas durante todo el fin de semana.

Destaca en la programación el Mercado Medieval que estará ubicado en el casco histórico de Zahara, concretamente en los espacios comprendidos entre las siguientes vías y plazas públicas: Terraza Hotel Arco de la Villa, Camino Cementerio, Camino Nazarí, C/ El Fuerte, Plaza del Rey, C/ San Juan, C/ Alta y Plazoleta San Juan, C/ Ronda y Plaza Lepanto.