Yoga y meditación en una de las mejores playas de Cádiz

Yoga y meditación frente al océano... ¡Qué maravilla! En Tarifa, una de las mejores playas de la provincia de cádiz, tienes la posibilidad de encontrar tu momento de paz en plena playa. En Mandalablue Yoga ofrecen todo tipo de clases de yoga para aquellos yoguis que en vacaciones necesitan desconectar aún más. Y además en una playa idílica.

Desde 2017, en Mandalablue Yoga imparten clases de yoga y meditación a lo largo de la costa tarifeña. Entre su oferta, puedes disfrutar de sesiones de Vinyasa Flow, yoga aéreo, meditación o el especial del domingo... el Yoga church.

Yoga en la playa

La mejor manera de relajarse en la playa. Desde que Mandala Blue empezara en 2014 impartiendo clases de yoga en Indonesia, ahora lo hacen en las idílicas y kilométricas playas de Tarifa, en distintos puntos y varios días a la semana. Además, si no tienes esterilla porque estás de vacaciones y te falta la tuya, ellos te prestan una. Disponen de diferentes localizaciones y horarios para poder adaptarte a ellos. Es imprescindible reservar con al menos 1 hora de antelación. Puedes contactar por whatsapp +34 644772377 o por e-mail: mandalablueyoga@gmail.com y te ofrecen otras facilidades de reserva.

Yoga Aéreo

Otra modalidad para relajarse de una manera más dinámica. En Mandalablue Yoga puedes participar en sus clases grupales frente al océano de yoga aéreo y reservar tu plaza tanto si has practicado antes esta modalidad como si no. Te recuerdan que si estás embarazada, tienes tensión arterial alta o una infección en cualquier zona de la cabeza, no es recomendable practicar inversiones.

Terapia de agua

Descubre los beneficios del movimiento del agua en tu cuerpo. En estas sesiones encontrarás una mezcla de masaje relajante y la experiencia de un gran viaje interno… Poco se puede explicar con palabras para estas sesiones: prepara tu bañador, crema solar y sumérgete en la experiencia libre de expectativas y con muchas ganas de recibir.

Clase de yoga & meditación personalizada

Ideal para los que están empezando. Si sientes que necesitas algunas clases para principiantes antes de saltar a una clase grupal, o bien si necesitas algún consejo o si estás buscando un tratamiento personalizado en lo que respecta a un tema de salud específico esta es tu opción.

Además, en Mandalablue Yoga también puedes disfrutar de otros servicios como el Masaje Podal Ayurdevico, una sesión de 60 minutos con la que activan los canales energéticos del cuerpo con este relajante masaje podal.

Toda la información, horarios y reservas lo puedes encontrar en su página web www.mandalablueyoga.es