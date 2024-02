Una playa de Tarifa elegida entre las cien mejores del mundo, según Loney Planet

La provincia de Cádiz vuelve a estar de enhorabuena y, esta vez, es porque una de sus playas ha sido reconocida entre las cien mejores del mundo, según Lonely Planet. La guía de viajes ha elaborado un extenso ranking: Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches en la que se puede ver fotografías de algunos destinos idílicos entre los que aparece una playa de Tarifa.

Aunque el verano aún quede lejos, las playas siguen siendo la mejor opción para pasear y disfrutar de los deportes acuáticos también en invierno. En Cádiz podrás encontrar numerosos entornos idílicos donde disfrutar de un momento de calma en la costa gaditana. De entre todos ellos, Punta Paloma en Tarifa ha sido destacada de entre las cien mejores del mundo por Lonely Planet.

La agenda de viajes muestra cien playas, de Oceanía a América, de Europa a Asia. En esta amplia lista, cinco playas españolas se incluyen en el ranking, siendo éstas: la playa de Torimbia (Llanes, Asturias), Ses Illetes (Formentera), playa de Famara (Lanzarote), cala Estreta (Costa Brava) y Punta Paloma (Tarifa).

Punta Paloma

La playa más natural y salvaje de Tarifa es Punta Paloma. Impresionan sus grandes dunas, que se convierten en uno de los mejores lugares para fotografiarse de manera creativa. Esta playa se encuentra junto a Valdevaqueros, otro de los enclaves idílicos de la costa de Tarifa. Ambas son playas ideales para practicar kitesurf gracias a sus condiciones de viento. Además, aquellos que deseen desconectar en un rincón más tranquilo y rodeado de un entorno virgen descubrirán en Punta Paloma el mejor lugar para disfrutar de un momento de calma en este playa.