Un paseo en globo en Cádiz, una experiencia de altura para conquistar los cielos gaditanos

Si te gusta soñar en grande te traemos un plan de altura para que puedas hacer tus sueños realidad. En momento de estrés solemos buscar actividades que nos aporten calma y sensación de libertad para escapar de los problemas. Una actividad que recomendamos encarecidamente, si no sufres de vértigo, es experimentar un vuelo en globo aerostático por los cielos gaditanos. Esta experiencia puede ser única y emocionante, ya que te aportarán sensación de ligereza, paz y tranquilidad y sensación de libertad. Por no hablar de las increíbles vistas panorámicas que podrás divisar desde lo alto.

En Arcos de la Frontera podrás hacer realidad este sueño. Su ubicación estratégica en la Sierra de Cádiz ofrece unas excelentes condiciones para el vuelo en globo, ala delta o parapente. Desde la cesta del globo aerostático podrás disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas y enamorarte de la belleza del entorno natural de Arcos de la Frontera. La campiña, el embalse, sus bosques, el núcleo urbano, su castillo, las murallas y sus magníficos miradores hacen de este pueblo de Cádiz uno de los lugares favoritos para disfrutar de un vuelo en globo.

Para participar en esta experiencia única no existe un límite de edad, aunque deben ser conscientes que tendrán que permanecer una hora de pie. Aunque no exista un límite de edad, no se permite que las mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños vuelen en globo. En cuanto a los trayectos, suelen durar una hora, tiene un máximo de ocho pasajeros y recorren entre cinco y diez kilómetros como máximo.

El viento es el motor del globo, el volante, el freno y también el acelerador. El pasajero disfrutará de una experiencia cuerpo a cuerpo con el aire, ya que algunos dicen sentirse igual de ligeros que una pompa de jabón. Además de disfrutar de las impresionantes vistas desde las alturas, todo aquel que vuela en globo asegura sentirse luego en paz y de haber disfrutado del cielo en estado puro.