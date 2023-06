Ángel León y Javier Torres en Alevante, un tándem de lujo con una mirada al océano

«Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar», reza uno de los versos de Espronceda en la Canción del Pirata y que bien podría compararse al sentimiento que tiene Ángel León por el mar. Este capitán de barco estuvo acompañado en esta ocasión por otro comandante de renombre como el prestigioso chef Javier Torres de Hermanos Torres, y su flamante tripulación. Una travesía gastronómica a la que los pasajeros fueron invitados a subirse a bordo de esta aventura marina donde la clave estaba en "imaginar que la tierra no existía y que solo vives y te alimentas del Planeta Agua".

El restaurante Alevante del hotel Gran Meliá Sancti Petri, en Chiclana, está capitaneado por el chef del mar Ángel León, donde podrás navegar por un oasis gastronómico en el que el mar se convierte en el protagonista de esta experiencia. Para esta ocasión, el capitán del barco no estuvo solo y se unió a la tripulación los hermanos Torres, concretamente Javier Torres, para cocinar en conjunto el mar, el Mediterráneo y el Atlántico. No es la primera vez que estos grandes nombres de la alta cocina se fusionan, ya viajaron juntos con A Christmas Tale, Plate by Plate, una cena de cuento en el hotel Palacio de los Duques de Madrid, que logró juntar y hacer convivir el talento de los chefs de la familia Gran Meliá de todo el mundo.

Una idea que volvió a tomar forma con el Menú Atlántico a 4 manos diseñado por el Chef del Mar y los hermanos Torres en el restaurante Alevante este jueves 15 de junio. En este viaje gastronómico por mar, guiados por un original menú a modo de cuaderno de a bordo en el que te adentra en las profundidades del océano, los comensales pudieron ser testigos de una singladura de 14 elaboraciones a cuatro manos entre snacks, pases principales y postres; creados por cada chef. Un menú donde los ingredientes locales de la tierra gaditana eclosionaron en distintas y nuevas recetas con una mirada al océano. Para fusionar aún más su sabor, estos platos estuvieron acompañados de un excelente maridaje con una selección especial de vinos de distinta latitud y longitud.

Como buen anfitrión, el chef del mar firmó los entrantes, que estuvieron acompañados por fino Alevante Saca de primavera 2023 Manuel Aragón, y donde no podía faltar su aclamada tortillita de camarones y las ‘chacinas’ de mar. Entre estas creaciones destacaron el bacon con huevo hilado y la joya de la corona, la auténtica pata negra del mar. El jamón marino de ventresca de atún rojo se asemeja en su forma, textura y corte al jamón ibérico. De hecho, a la mesa llegan con “la paletilla marina” para realizar el corte frente al comensal y ser testigos del corte maestro de esta pata negra del mar.

El inicio del recorrido marino comenzó con un royal de erizos y caviar maridado a la perfección con Mahara Ancestral Rosé, un rosado de San Fernando de 2018 con un sabor especial a fruto seco. Lo siguiente, una espectacular Sopa escabechada de higuera con Placton que te hacía disfrutar del presente y un tartar de calamar, caviar y consomé delicioso que te invitaba a seguir descubriendo más creaciones sublimes. En cuanto al maridaje hizo presencia un Primitivo Collantes de Chiclana 2019 de uva rey bajo velo de flor más oxidativo que acompañaba a la perfección tales creaciones.

Por parte de los hermanos Torres, entraron en juego una combinación de hortalizas y crustáceos con un excelente plato de ensalada tibia de bogavante azul con emulsión de su coral, algas y hierbas. Asimismo, destacaron la Merluza bilbaína y un Bacalao al pil-pil de los hermanos Torres maridados por Sasa 2021, un vino catalán brisado de Lucy Chilvers.

Tampoco faltaron la Porchetta Marina de la casa, uno de los platos estrella del chef del mar puso el colofón. Esta propuesta se asemeja a un guiso de pato al estilo chino. La parte crujiente que simula la piel del pato es la morena y su interior se compone de lubina de estero.

En total, unas 14 recetas de tierra y mar que se completaron con una selección de postres para endulzar el final de este intenso viaje. Nieve de vermut de los Hermanos Torres, Limón Marroquí y una tabla de Jerez-Xérès-Sherry pusieron el broche de oro a una travesía guiada por la Tripulación Alevante. Un paseo culinario de nivel que no deja indiferente. El palmarés de ambos, no es para menos. Entre ambos chefs, acumulan siete estrellas Michelín y seis Soles Repsol. Una ecuación de talentos infalible.