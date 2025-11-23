Ziganda se queda con la clave para tumbar al Cádiz CF

Felicidad absoluta de José Ángel 'Cuco' Ziganda, entrenador de la Cultural Leonesa, por la victoria en el Nuevo Mirandilla. "Muy contentos por este logro, por lo que supone jugar aquí y ante un rival como el Cádiz... por la dificultad que tiene", exteriorizaba el preparador del cuadro leonés.

"En el primer tiempo hemos jugado bien y cómodos. En el segundo tiempo el Cádiz ha subido el ritmo y la presión, y ha estado más igualado. Ellos, a base de estrategia, han tenido ocasiones claras y nosotros también hemos podido hacer el tercero", apuntaba como balance de lo acontecido.

El técnico de la Cultural da una clave: "El primer tiempo. Con el gol en contra no nos hemos venido abajo y nos hemos superado. Luego han estado las jugadas dudosas en las áreas y el árbitro dice. Siempre digo que hay que dejarles tranquilo, que hagan lo que puedan".

Momentos de mayor dificultad. "Cuando en el segundo tiempo el Cádiz da un paso adelante y centraba con mucha comodidad; por eso hemos hecho los cambios pronto, que nos han salido bien porque hemos parado al Cádiz", finalizaba Ziganda.