El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló en rueda de prensa tras la victoria del Cádiz CF en el estadio Alfredo Di Stéfano. El técnico no ocultó el mal partido de su equipo y no puso peros a la derrota.

La derrota: "No hay explicación, no estamos contentos con lo que sucedió, pero es algo puede pasar en el fútbol. No entramos bien en el partido. Fue complicado desde el inicio, estuvimos un poco mejor en la segunda parte. Si nos meten dos o tres goles en la primera parte no habría nada que decir. No hay excusa".

Un palo: "Perdemos tres puntos nada más. Es cierto que es casa y que son tres puntos importantes, pero nada más. Tenemos que pensar ya en el próximo partido.

Lesión de Sergio Ramos: "Lo de Sergio espero que sea poca cosa lo que tiene. Es una molestia lo que tiene.

Preocupación: "El inicio fue complicado, no entramos en el juego, nos costó físicamente y luego generar acciones depende de cómo entras y la verdad es que nos costó".

Consecuencias de la derrota: "No deja huella porque ya pensamos en el próximo partido. Ahora se trata de descansar bien e intentar hacer las cosas mejor. Es un mal momento para todos, para el madridismo, y vamos a intentar cambiar esto el próximo partido".