Vizcaíno pone fecha a su marcha del Cádiz CF y habla de ataques políticos

Manuel Vizcaíno cumple una década como presidente del Cádiz CF justo en su momento más complicado, recién descendido a Segunda División tras haber sacado al equipo de Segunda B y llevarlo a Primera. La caída a la categoría de plata y decisiones polémicas han enfadado a un amplio sector de la afición.

El máximo responsable del club no sólo se siente con fuerza para continuar sino que además se muestra dispuesto a estar mucho más tiempo al frente, como así expuso en el programa 'Buenas Noches y Buenos Goles' de Felipe del Campo en Marca.

Vizcaíno no se arruga en momentos difíciles. Todo lo contrario. "Me motivan las situaciones complicadas como cuando estábamos en Segunda B". Se ve con fuerza y ánimo para seguir adelante. "Es una inversión que hice en su día y es una pasión", soltó antes de anunciar su plan de futuro. "Quiero estar otro 20 años más si cuerpo aguanta", afirmó mientras explicó el motivo de querer prolongar su estancia en el tiempo: "Quiero dejar al Cádiz CF en lo más alto". Así, fijo la fecha hasta la que quiere seguir de presidente: "Hasta 2040".

La realidad a día de hoy es que el Cádiz CF ha bajado a Segunda y ha empezado con mal pie la temporada 2024-25. "Los resultados no salen y no sólo por el descenso. El 0-4 en casa en la primera jornada fue escandaloso", indicó Vizcaíno mientras comentó las reacciones se están produciendo. "Hay que entender la crítica de la gente", apuntó antes de hacer una matización: "Otra cosa es que algunos con la manipulación y el insulto quieran crear una corriente en contra tuya por motivos políticos".

Aludió con esas palabras a Alma Cadista, plataforma de aficionados que se muestra crítica con la gestión de los responsables del club. Vizcaíno dijo sobre Alma Cadista que "no sé quiénes son ni quiénes están detrás. Hemos mandado un burofax y no nos han contestado. Es un ente etéreo que lanza comunicados, no se sabe quién los firma ni qué intención tiene. No le vamos a dar un protagonismo que no quieren tener, le hemos propuesto una reunión y no han contestado".