Vídeo: La maqueta del estadio del Cádiz CF que causa sensación en redes

No le falta un detalle. Mikel Fernández, un aficionado del Osasuna, ha realizado una maqueta del Estadio Nuevo Mirandilla que ya está causando sensación en Twitter entre los cadistas y en la que ha trabajado meses para este espectacular resultado."Después de hacer el El Sadar, prometí que si se salvaba el Cádiz hacía su estadio, y así ha sido", comentaba el joven pamplonica a Diario de Cádiz.

MAQUETA DEL NUEVO MIRANDILLA!! LO PROMETIDO ES DEUDA! pic.twitter.com/Ndhokq30qH — Mikelin34 (@Mikelin341) December 13, 2022

Mikel lleva un par de años realizando maquetas de este tipo y de momento el laborioso trabajo ha terminado con tres estadios: El Sadar -con el que salió en medios navarros también-, El Camp Nou y el templo del equipo amarillo, "que es la afición que mejor me cae y me apetecía hacerlo".

En la del Nuevo Mirandilla se pueden observar numerosos detalles, desde las publicidades, a los asientos, los banquillos, las cristaleras, los focos o incluso el nombre de las puertas de entrada o los negocios que ocupan la instalación municipal . Mayormente, es de cartón pluma, "los asientos son de perfiles de pvc, las crislateras son acetato...y bueno los detalles pos pegatinas que he ido haciendo yo mismo y planos como tal no tengo sino que tomaba medidas caseras a mi manera". De momento, Mikel realiza estas obras de arte por hobbie, "no sé todavía muy bien la finalidad", apuntaba a preguntas sobre si la tenía en venta, ya que hay algunos cadistas que se ha preguntado por adquirirla en redes.

La respuesta a la obra de hecho ha sido muy positiva entre los aficionados del Cádiz: "maravilla", "impresionante", "qué pasada" o "crack" son algunos elogios recibidos. E incluso han bromeado: "Le pones goteras y lo clavas".