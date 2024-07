Víctor Chust responsabiliza a Paco López de su continuidad en el Cádiz CF

Rueda de prensa de Víctor Chust, tras cerrar el club la ampliación de contrato del defensa, en la que la entidad y el jugador han mostrado su alegría por el acuerdo que une a ambas partes hasta 2028. El zaguero ha estado acompañado por Juanjo Lorenzo y Juan Cala, de la dirección deportiva del primer equipo del Cádiz CF.

Juanjo Lorenzo ha explicado en primer lugar que ha sido "un proceso complicado porque tenía una cláusua por la cual podía salir". "Desde que arrancó la pretemporada, hicimos saber que era una pieza fundamental. Al final su deseo por sumar y quedarse ha llegado a buen fin. Tenemos un central de total garantía y por su edad puede crecer y ayudarnos a volver a Primera. Es una alegría que Víctor siga", recalcaba el director deportivo.

Seguidamente el propio futbolista tomó la palabra para exponer, antes que nada, sus impresiones. "Lo primero que quiero es agradecer al club cómo se ha comportado conmigo desde que arrancó la pretemporada. Todos hemos sido profesional. Las temporadas que llevo aquí he rendido a buen nivel, pero puedo mejorar. De alguna manera me sentía en deuda con el club".

El central del Cádiz CF profundizaba en los motivos que le llevaron a aceptar la ampliación de contrato. "Llegaron cosas pero donde me siento cómodo y me tratan bien la idea es responder con hechos y esos hechos pasan por quedarme en el Cádiz".

El papel de Paco López en su decisión por quedarse. "Ha sido bastante importante. Es un entrenador que ve el fútbol como yo lo veo y seguro que me ayuda a sacar mi mejor versión. Ha tenido que ver en todo esto. Me dijo que iba a ser importante y que iba a disfrutar", aclaraba Chust, antes de añadir que "la meta es jugar el máximo de partidos y colectivamente está claro; me debo al Cádiz y estoy feliz aquí. Mi felicidad ha sido clave y no quería la incertidumbre de saber dónde ir, quería quedarme".

Resultó curioso que no confirmara del todo su continuidad a pesar de firmar un nuevo contrato hasta 2028. "Si digo que estaré en el Cádiz y al final es no, me mataréis y al contrario igual. Las cláusulas están ahí pero ojalá pueda ser en el Cádiz", se limitaba a apuntar.

El proceso del nuevo proyecto del Cádiz CF. "Venimos de una transición y este cuerpo técnico nos da mucha confianza para expresarnos en el terreno de juego. Estamos en esa transición para seguir mejorando. Creo que a finales del año pasado demostramos que con balón sabemos hacer cosas y este entrenador de ahora quiere que tengamos el balón. Me siento cómodo sacando el balón desde atrás porque lo hacía así en el Real Madrid".

El chip de militar en la categoría de plata. "Lo hemos hablado entre nosotros. Venimos de Primera y debemos dar un golpe en la mesa ahora en Segunda".