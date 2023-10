A la venta las entradas visitantes del Valencia - Cádiz CF

El Cádiz CF se enfrentará al Valencia en el estadio de Mestalla el lunes 23 de octubre (a partir de las nueve de la noche) en el partido correspondiente a la décima jornada que supondrá la reanudación de la competición tras el parón liguero que está dando lugar a los compromisos de las selecciones nacionales.

La entidad cadista anunció a través de sus cuentas oficiales que pone a disposición de sus aficionados, a partir del próximo lunes, 16 de octubre, las entradas para el encuentro ante el conjunto che.

El precio de las entradas es de 25 euros y podrán ser adquiridas, con prioridad para los socios del equipo amarillo, tanto en taquilla como a través del número de teléfono 956 00 00 11 en el siguiente horario: Lunes 16 a miércoles 18 de octubre de 9:00 horas a 18:00 horas ininterrumpidamente.

El partido entre valencianos y gaditanos ´será el que cierre el décimo capítulo del campeonato. Al jugarse en lunes, no parece ser el día más propicio para la asistencia de seguidores visitantes, aunque no faltarán a la cita gaditanos que viven en la zona, sobre todo los integrantes de la peña cadista De Traca que fundaron hace seis años en Valencia. El equipo amarillo no estará solo en Mestalla.