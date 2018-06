A la venta las entradas del partido del Cádiz B

El próximo domingo, el Cádiz B recibe al Ejea a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Los aficionados que quieran acudir al encuentro deberán comprar su entrada de manera anticipada en las taquillas del estadio Ramón de Carranza desde este lunes.

Los abonados tendrán una entrada única a 5 euros, mientras que los no abonados tendrán un importe de 15 euros. Las entradas estarán a la venta hasta agotar aforo y el domingo sólo se podrá acceder a las instalaciones previa presentación de las localidades. No se venderán entradas en El Rosal el domingo. Las entradas estarán disponibles a las cinco y media de la tarde del lunes para abonados -que podrán retirar un máximo de dos por carné-, un periodo exclusivo que se alargará hasta el miércoles. Los no abonados podrán comprar desde el jueves. El horario será el habitual de 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas.

Para facilitar el acceso en vehículos se va a habilitar un parking auxiliar dentro de las propias instalaciones.Paralelamente se mantiene el servicio de autobús para abonados a 2 euros, con salida a las 11:00 horas desde Telegrafía sin hilos, para el que habrá que apuntarse, una vez adquirida la entrada, en la recepción de las oficinas del estadio Ramón de Carranza.