Vela: David Blanco y Aroa Rubio se mantienen líderes de la Liga Driveris 2025 de Snipe tras la disputa de la octava jornada

La tripulación compuesta por David Blanco y Aroa Rubio, a bordo del “Aivlis”, se mantienen al frente del liderato Liga Driveris 2025 de la Clase Internacional Snipe, tras la disputa de la octava jornada, celebrada con dos mangas el pasado sábado 30 de agosto con viento de Poniente de 14 nudos, condiciones bajo las que compitieron una veintena de embarcaciones de la Flota del Real Náutico de Cádiz, la Comisión Naval de Regatas, la Universidad de Cádiz y el Club Náutico de Puerto Sherry.

David Blanco y Aroa Rubio completaron la jornada con un sexto y un segundo, posiciones que le otorgaron los puntos necesarios para seguir una jornada más en lo más alto de la clasificación general y de la División Oro, con 25 puntos. Les siguen la tripulación del “NALIA by ROCKWOOL”, de Alfonso Díaz-Canel y Gonzalo Cano, tras hacer un cuarto y un tercero y acumular 42 puntos en la general. Terceros se encuentran Jaime Parga y Kiko Oses con el “Let it bleed”, con 61 puntos, tras completar las pruebas en octava y quinta posición.

Destacaron en la jornada del sábado los triunfo parciales: en la primera manga de José Antonio Garrido y Pepe González con la embarcación “Cocoliso”; y en la segunda de Juan Castañeda y Pablo Alcina a bordo del Snipe “Los Pecos”, ambos con pabellón de la Comisión Naval de Regatas.

En la División Plata, mantienen el liderato Ramón y Mariano Fiol, del Náutico de Cádiz; en segunda posición están Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Jr., del Real Club Náutico de Sevilla. Jesús de Sobrino y Nelín Suárez son terceros de esta clasificación tras superar a la tripulación compuesta por Alejandro Gratacós y María Fernández-Trujillo.

Tras la regata, el Real Club Náutico ofreció una animada comida marinera y un acto de convivencia con los alumnos de los distintos cursos y actividades celebradas por su Escuela de Vela. Durante la ceremonia de entrega de diplomas se reconoció también a las embarcaciones de la clase crucero que han representado al Club en las distintas regatas de la temporada nacional, con especial homenaje al “Brujo” -campeón de la Semana Náutica de El Puerto de Santa María- y el “Escuela de Navegación Taboga”.

La Liga Driveris cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Vela, el patrocinio de la marca de coches de ocasión Driveris, y la colaboración de Sonido 5.

La próxima prueba de la Liga Driveris se celebrará el próximo 25 de octubre. En septiembre, la Flota de Snipe y el Real Club Náutico de Cádiz, serán anfitriones y organizadores de la Copa de Andalucía de Snipe , el 13 y 14 de septiembre.