Los valores de LaLiga Genuine, a través del Cádiz CF

Carlos León, asistente del entrenador en el Cádiz CF Genuine, ha vivido por primera vez en Tarragona la experiencia compartida tanto con nuestros jugadores como con el resto de equipo que conforman LaLiga Genuine Santander. Inmerso en esta nueva etapa, no es la primera vez en las últimas décadas que se sube al proyecto cadista, pues en distintas etapas estuvo unido al Cádiz B (ahora Cádiz CF Mirandilla).

Carlos León ha definido su primera toma de contacto en LaLiga Genuine como "algo inesperado". "No tenía conocimiento de la capacidad que tienen estos chicos y de los valores que transmite LaLiga Genuine. Es una experiencia positiva. Todas las personas amantes del deporte deberían ver alguna vez en su vida fútbol inclusivo. Se disfruta muchísimo".

En el plano personal, el entrenador ha explicado que se trata de una experiencia "muy positiva". "Llevo casi cuarenta años en el mundo del fútbol. Me voy a retirar, espero, que con estos chicos. Lo que he aprendido en tres días no tiene punto de comparación con lo que he hecho cuarenta años atrás".

Carlos león saca una lectura clara que la vivencia en tierras catalanas formando parte del Cádiz CF Genuine. "Es una experiencia inolvidable que hay que vivirla para saber lo que estos chicos te hacen ver. Te enseñan lo que es ser normal en el deporte y que muchas veces no nos damos cuenta del sacrificio y esfuerzo que están realizando".