Vacantes para el voluntariado de LaLiga Genuine en Cádiz

Cádiz CF Fundación ha puesto a disposición de todos lo aficionados y amantes del futbol una plataforma de inscripción para participar como voluntario en la Fase II de LALIGA GENUINE que se celebrará en Cádiz el fin de semana próximo del 31 de enero y 1 de febrero.

De nuevo, el Cádiz CF Genuine será equipo anfitrión en esta temporada 2025/2026 que organiza Fundación LALIGA y AGF Genuine Experiences. Es por ello que la entidad cadista ha abierto un proceso de selección para la colaboración de un equipo de voluntariado que servirá de apoyo a la organización.

Cabe destacar que la labor del voluntariado en un evento deportivo de esta magnitud es fundamental para su organización y ejecución, ya que puede estar presente en áreas de funcionamiento de especial importancia, según las necesidades de la organización.

Para la persona voluntaria es una gran oportunidad para conocer la realidad de personas con diversidad funcional y vivir una experiencia única participando en un gran acontecimiento que nuestra ciudad ya vivió en pasadas ediciones, en la pasada temporada, así como para dar a conocer nuestra ciudad a todos los visitantes que acudirán a Cádiz en estos días previos a la gran fiesta del Carnaval 2026.

El plazo de inscripción para presentar las solicitudes para formar parte del equipo de voluntariado de LALIGA GENUINE con fase Cádiz finaliza el próximo viernes 30 de enero.

La persona interesada deberá rellenar el formulario pinchando aquí. Una vez enviada la solicitud, se seleccionará al equipo que estará presente en el evento en base a la información que se solicita y a las necesidades que se demandan desde los equipos organizativos de cada acto incluido en el evento.