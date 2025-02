El trasfondo de los mensajes del entrenador del Cádiz CF: que nadie le exija lo imposible

Cádiz/El cadismo se las prometía muy felices después de las dos victorias consecutivas (ante el Cartagena y el Racing de Santander) que daban la posbilidad de acercarse un poco más a la zona de fase de ascenso a Primera División. Pero el Cádiz CF no fue más allá del empate en casa (0-0) en el partido contra el Castellón de la 28ª jornada de Liga y de poder colocarse a siete puntos de la sexta posición pasó a quedarse a nueve ubicado en la undécima plaza.

La equis ante el cuadro albinegro supuso todo un golpe de realidad. El conjunto amarillo no anduvo nada fino, fue de más a menos y hasta estuvo cerca de sufrir la primera derrota desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano. Las dos escuadras rivalizaron en desaciertos en el remate el desenlace no podía ser otro que un resultado sin goles.

Minutos después del encuentro, el preparador cadista hizo un análisis del encuentro y lanzó un mensaje que fue todo un baño de realidad. Negó que su equipo pecase de exceso de confianza y resaltó la labor realizada por sus jugadores. "A nivel de trabajo y compromiso, brutal", aseguró.

El técnico enmarcó el empate dentro de la normalidad de la competición porque "no podemos pensar que ahora vamos a ganar todos los partidos". Claridad absoluta. Apuntó algo más para que todo el mundo sepa lo que hay: "No podemos pasar de ser un equipo que no gana nunca a ganar siempre". En resumen, que el Cádiz CF se puede olvidar del ascenso salvo una hazaña en la recta final de la temporada 2024-25. Para optar el premio gordo, tiene que ganar muchos partidos.

Garitano vino a decir algo así como que no le pidan el ascenso cuando se hizo cargo de un equipo metido en zona de descenso a once puntos del play-off. Después de cuatro años seguidos en Primera División, la gente piensa en el inmediato regreso a la élite pero la realidad va por otro camino. El técnico cumple el cometido de alejar al equipo de la parte baja. Lo demás es casi un milagro.

"Lo siento, pero la realidad de este equipo no es ganar todos los partidos tres a cero", expuso el entrenador tras el empate como local. Quizás exageró porque hubiese bastado con un gol para ganar.

"Yo estoy en la realidad. Sé que el equipo tiene cosas buenas y otras carencias", dijo el técnico. Es posible que las carencias estén relacionadas con los refuerzos que pidió en invierno sin que el club atendiese sus peticiones. Si el 'míster' no recibe los mimbres que solicitó, nadie le puede exigir el máximo objetivo, ni siquiera los responsables de una entidad que no quiso apostar al cien por cien por el ascenso cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en el reciente mercado de fichajes.