Juan Manuel Pavón Domínguez (Huelva, 15 de febrero de 1976) es el nombre completo del entrenador que ha sido capaz de llevar más alto que nadie al Cádiz B, después de 46 años de historia. Un entrenador onubense de pura cepa que esconde su carácter a los dos lados de Doñana, para ser contundente aunque para ello busque una verborrea fácil y hasta una media sonrisa. Huelva es su casa y Cádiz se ha convertido en su gloria y en la plataforma sobre la que este técnico sienta las bases de un entrenador con futuro que agrada en el presente. Su figura pesa en el balompié onubense hasta el punto de que actualmente Punta Umbría acoge un campus que lleva su nombre.

–Ha pasado ya la locura inicial del ascenso. ¿Cómo lo lleva?

–Tranquilo y muy contento por lo que hemos conseguido con el equipo. Pero, al mismo tiempo, pensando ya en la próxima temporada porque el hecho de haber ascendido por el camino largo -la competición ha concluido el 30 de junio- conlleva que en tres semanas tenemos que estar otra vez aquí para comenzar una nueva andadura en una categoría que va a ser muy exigente.

–¿Es consciente de que ha entrado en la historia más brillante del Cádiz?

–Lo hemos comentado desde el domingo, pero cuando pase el tiempo estoy convencido que se valorará mucho más este hito que ha alcanzado el Cádiz B. Yo, por encima de todo, destaco a los jugadores como artífices de ello. Y se dice que esta generación puede ser la de Kiko Narváez o Quevedo, y creo que son palabras mayores porque hablamos de jugadores que estuvieron en la élite y han sido muy conocidos en España. Estos jugadores de ahora del Cádiz B tienen aún mucho recorrido por delante y creo que demostrarán cosas.

–Ahora que ha acabado todo, dígame el secreto para que el equipo haya sido tan fiable durante la temporada.

–Hay una clave: Han creído en sus posibilidades y en este cuerpo técnico. Y ha sido así desde que empezamos a trabajar. Además de que el club ha dado estabilidad y ha existido unión por parte de todos. Esas pequeñas cosas a lo largo de una temporada influyen mucho y ayudan a conseguir objetivos o un sueño como el nuestro.

–¿Cuál ha sido el mejor momento?

–La felicidad de ahora, lo que supone sentirnos tan bien. Hemos terminado con un ascenso y siendo un equipo que en los dos últimos partidos ha jugado bien al fútbol, ha estado con seguridad y ha dado una imagen muy buena.

Juanma Pavón | Entrenador del Cádiz B "En pretemporada había tristeza porque los futbolistas no habían asimilado que debían volver a jugar en Tercera"

–¿Y el peor?

–En el partido de Pamplona (Osasuna B, 3 - Cádiz B, 1) se dieron circunstancias anómalas. Tienes una alineación en la que se te cae un jugador antes de comenzar. En el mismo partido se te cae Cubero y tienes que poner a otro. Te meten tres goles... Todo eso fue algo anormal. Entonces, con lo que había pasado en ese encuentro, pudo ser el peor momento porque había que recuperar a los jugadores anímicamente. Esa semana antes de enfrentarnos al Numancia B, por lo que podía pasar, fue uno de los peores momentos. Pero el equipo se sobrepuso a ello y todo salió bien.

–¿De quién se acordó cuando el árbitro dio por acabado el Cádiz B-Unión Viera?

–Se me vino a la cabeza el grupo de jugadores porque los he visto sufrir. El año pasado fue casi todo exitoso menos esa última jornada en la que cayeron eliminados. En pretemporada había tristeza, jugadores que no habían asimilado que debían volver a jugar en Tercera División y por ese aspecto veía que podía ser un año difícil. Todo ello sabiendo que se iban jugadores importantes (David Gil, Manu Sánchez, Momo Mbaye, David Toro, Manu Vallejo...). Al final se fue superando todo y ha permitido tener este final tan feliz.

–Miremos al futuro más inmediato. ¿Va a cambiar mucho la plantilla para Segunda B?

–Creo que no debemos cambiar tanto. Daremos valor a la base que tiene el equipo sabiendo que no dejamos de ser un filial y a lo largo de la pretemporada habrá que ver lo que la secretaría técnica tenga decidido sobre los jugadores que vayan a venir. Según vayan llegando habrá la salida de otros. Pero insisto que la idea es mantener la base.

–Un grupo IV con la presencia del Recreativo de Huelva, donde usted ha vivido mucho...

–Sentimentalmente sí será muy especial. Me he criado en la cantera del Recre, pero profesionalmente será un equipo más. Y no sólo el Recre, pues habrá equipos grandes como el Real Murcia, el Córdoba, el Badajoz o el Melilla. Y otros que nos permitirán disputar muchos derbis porque hay muchos equipos de la provincia. Será bonito.

–Con este ascenso, ¿se ve más cerca de ocupar un banquillo de superior categoría?

–Sí, pero no sólo yo como técnico porque todos, los jugadores también, aspiramos a más después de un logro como este ascenso. Todos aspiramos a llegar arriba, aunque quiero ir paso a paso. Estoy muy contento aquí y me gustaría poder hacer una buena campaña en Segunda B con el Cádiz B. Contar otra vez con un buen grupo humano y crecer formando parte de este Cádiz B. Es lo que deseo ahora mismo.

–Se ha hablado de la preferencia real del club por un ascenso del filial. ¿Tuvieron la sensación de que no hubiera excesiva ilusión por ese salto?

–No lo hemos palpado en el vestuario. Es verdad que lo he escuchado un poco por fuera, pero desde el club siempre hemos tenido el apoyo en palabras y en hechos porque han estado con nosotros; desde el presidente, pasando por todos los componentes del club.

–Su preferencia para jugar como local en Segunda B, ¿Carranza o El Rosal?

–La decisión final la tomará el club. Realmente me da igual siempre que tenga la opción de entrenar donde luego se juegue el partido. Lo digo por aquello de las dimensiones del campo y de saber lo que nos vamos a encontrar. Entiendo que es fundamental para un jugador.