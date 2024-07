Tensión entre la Real Sociedad y Robert Navarro tras su salida del Cádiz CF

Hasta nueve futbolistas militaron en el Cádiz CF en calidad de cedidos la pasada temporada 2023-24 que acabó de la peor manera, con el descenso a Segunda División después de cuatro campañas consecutivas en la máxima categoría del balompié español. Uno de ellos fue Robert Navarro, uno de los jugadores más destacados de la plantilla.

El extremo llegó prestado por la Real Sociedad y su protagonismo de amarillo quedó plasmado en la cifras que acumuló durante el campeonato. Participó en 28 partidos (24 como titular) y fue a más con el paso de las semanas hasta ser un fijo en las alineaciones, sobre todo después de la llegada de Mauricio Pellegrino al banquillo.

El barcelonés sobresalió por su capacidad de desborde y desparpajo a pesar de su juventud (cumplió 22 años el pasado mes de abril). Con algo más de 1.900, fue el séptimo jugador con más minutos. Aprovechó su paso por el Cádiz CF para crecer como futbolista aunque se marchó con la amargura de no haber podido conseguir con el resto de sus compañeros el objetivo de la permanencia.

Una vez terminada su etapa en el Cádiz CF, Robert Navarro regresó a la Real Sociedad, con la que inició la pretemporada. Su situación a día de hoy es complicada, y no porque su club no le quiera. Todo lo contrario. El extremo sólo tiene un año más de contrato y el conjunto guipuzcoano le propone extenderlo un total de cuatro.

Robert Navarro no acepta, al menos de momento, la oferta de renovación. No le convence y su negativa acarrea consecuencias inmediatas. No tuvo minutos en el primer amistoso veraniego que la Real disputó contra el Deportivo Alavés el pasado sábado 20 de julio.

Si el jugador no da el sí a la oferta, el club vasco se vería obligado a buscar un traspaso para evitar que se vaya libre el 30 de junio de 2025. La Real Sociedad pagó seis millones de euros al Mónaco en 2019 para fichar a Robert Navarro, entonces una promesa de 17 años que apuntaba alto. Si quiere recuperar parte de la inversión que hizo en su momento, tendría que venderlo antes del cierre del mercado estival si no se produce un acuerdo que derive en la renovación.