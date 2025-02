El técnico del Racing de Santander desvela el plan para vencer al Cádiz CF

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha aseverado el viernes 14 de febrero en la rueda de prensa previa al partido frente al Cádiz CF que el plan de partido que tiene es ser el equipo "reconocible" que tanto ha hecho "disfrutar" a la afición verdiblanca.

"El plan es ser nosotros, ser valientes y atrevidos, es decir, ser el Racing reconocible que tanto hemos visto y tanto nos ha hecho disfrutar", ha dicho.

El entrenador racinguista ha asegurado que van a tener un rival enfrente "muy peligroso", porque, cuando se pensaba en el conjunto andaluz en julio o agosto, era un "candidato claro al ascenso".

"Es un equipo muy ordenado con los conceptos claros a nivel defensivo, es un equipo sólido y que hace las cosas muy bien, y que, además, tiene el talento de los transatlánticos de la categoría que descienden de primera", ha destacado.

Para este encuentro, el Racing tendrá las bajas de Íñigo Vicente y Andrés Martín, que para el técnico racinguista son dos bajas "importantes", aunque reconoce que tiene "muchos jugadores preparados" para su oportunidad y con "muchísimas ganas de poder ayudar".

En este sentido, José Alberto piensa que lo más importante es que las intenciones estén "claras" independientemente de los jugadores que estén en el campo, por lo que, a su juicio, ahí no se puede fallar.

"Evidentemente las características de los jugadores marcan muchas situaciones de lo que ocurre en el campo, pero lo importante es la manera que tengamos de enfocar el partido en cada fase del juego", ha apostillado.

De la pasada derrota frente al Burgos (2-1), el técnico asturiano ha afirmado que no estuvieron bien y que, cuando no hacen las cosas bien, están "mucho más lejos de ganar". Reconoce que se fue "dolido" por perder y por el trabajo que realizaron que, a su juicio, no fue "bueno".

Sobre si tienen presión por perder la primera plaza de la clasificación, el técnico del club montañés ha asegurado que la presión la tuvo cuando llegó a Santander en una "situación límite", y que ahora tiene "máxima ilusión por seguir ahí arriba".

"Este año la exigencia es ganar todos los domingos, y eso es lo que más orgulloso me tiene", ha dicho el técnico del equipo que lidera el campeonato.