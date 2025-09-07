El técnico del filial donostiarra felicita a sus pupilos por la imagen ante el Cádiz CF

Jon Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B, analizó así el encuentro que acabó con empate contra el Cádiz CF. "No sé si hemos sido mejores, pero tengo la sensación al menos de que el equipo hizo todo lo que estaba en su mano para ganar. Ellos harían algo bien para meter tres goles. Sin entrar a valorar si mejor o peor, me quedo con todo el trabajo del equipo; una pena no aprovechar mejor nuestros momentos".

Evitar el bajón tras el 0-1. "Más que reaccionar al gol del Cádiz, el equipo siguió con su plan haciendo lo que debía. Lo que tenemos que intentar es no pensar en el resultado. Sí que he visto que el equipo ha hecho eso, seguir centrado en la tarea y en hacer lo que debía a cada momento. Felicitar a los jugadores y agradecer lo que hacen", añadiendo Ansotegi que "somos un filial y no tenemos que perder el horizonte". "Tenemos que saber a lo que estamos aquí, y esperar que los jugadores crezcan de aquí a junio, va a ser un gran aprendizaje".

Las bajas por la convocatoria de internacionales. "No tiene mucho sentido que unas categorías paren y otras no. Una de las peticiones cuando hemos estado los entrenadores en Madrid es que tengamos a todos los jugadores para jugar los partidos, pero sabemos lo que hay, y trataremos de cambiarlo desde otro sitio, pero con lo que hay, no hay excusas. Todos los jugadores dieron la cara; al Cádiz también le faltaba algún jugador. No me parece justo, pero por nuestra parte no vamos a poner excusa sobre eso".