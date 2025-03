El técnico del Cádiz CF habla de la diferencia entre ganar y perder en Málaga

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (Puerto Real) el viernes 7 de marzo para ofrecer sus valoraciones previas al partido contra el Málaga de la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) que se disputa el domingo en La Rosaleda (cuatro y cuarto de la tarde).

El técnico se refirió al estado actual del conjunto amarillo. "Al equipo lo veo bien porque ha ido de manera ascendente. Cuando llegué, el equipo estaba en descenso, pero descenso de categoría a Primera Federación en la jornada 18, más o menos. Por perder un partido y veamos que el play-off esté más lejos, hay que entender que cuando llegué estábamos en descenso de categoría".

Gaaritano recalcó la importancia del contexto de su aterrizaje en el Cádiz CF. "Tenemos que ponernos en situación, eso tiene que estar claro, cuando vas en esa jornada en descenso, no puedes de estar en descenso al ascenso de seguido porque para eso hay que ganar todos los domingos y nadie puede ganar todos los domingos, ni Almería, ni Elche".

Sobre la reciente derrota sufrida en Albacete, la primera desde su incorporación al cuadro gaditano, explicó que "en la Segunda División cualquier equipo te puede ganar y si no haces bien las cosas siempre estarás más cerca de perder, sobre todo, en el segundo tiempo. Al final, ellos nos hicieron un gol que trajo a dos más". Habló sin rodeos el 'míster': "No estuvimos bien. Tenemos que hacer autocrítica y corregir los errores y saber que en esta categoría hemos estado diez partidos sin perder y ahora nos ha llegado la derrota. Y, sobre todo, que esta derrota nos sirva para aprender".

El técnico apuesta por mantener la línea positiva que llevaba el equipo antes del reciente varapalo sufrido en el Carlos Belmonte. "Hay que seguir con la marcha que llevábamos, que era buena. El otro día hicimos un mal partido, lo perdimos, somos autocríticos y ahora hay que espabilar y ganar para estar más cerca de arriba que de abajo. Siendo muy conscientes de que hay que ir partido a partido y que ganar te acerca a los de arriba y perder te acerca a los de abajo. Lo veo bastante sencillo, hay que competir mejor que el otro día, hacerlo como veníamos haciéndolo. Lo que haces en el campo te va llevando a la clasificación".

Plan de partido. "No salió bien el plan de partido y el Albacete nos hizo daño en las cosas que habíamos hablado. Pasa muchas veces en el mundo del fútbol, que sabes que van a hacer y te lo acaban haciendo. En esas cosas tenemos que estar más atentos en este partido. Respecto a los jugadores, nada, ellos siempre lo intentan hacer lo mejor posible y tenemos un grupo fenomenal. Hay veces que te salen mejor las cosas y otras peor, y el otro día no salió y, claramente, nos merecieron ganar. No estuvimos bien, hacemos autocrítica, pero también vemos siempre las cosas positivas del equipo y le damos esa perspectiva para armarnos para Málaga".

Ahora toca un duelo andaluz que además supone la segunda visita consecutiva de los amarillos. Garitano afirmó que "vamos con ilusión de ganar en Málaga y quitar ese partido malo (en Albacete), sabiendo que va a ser un partido en el que vamos a tener enfrente a un rival bueno. Hay que intentar que se vea el Cádiz de los últimos meses".

Sobre Javier Ontiveros, indicó que "ha sobresalido, está a un nivel muy grande y ha desatascado partidos que estaban difíciles pero, a la vez, tenemos ese tipo de jugadores que compensan las carencias que tengan otros y que las tapan los demás, eso es un equipo, te tienes que convertir en un equipo que tenga artistas con un rol, y currelas con otros".