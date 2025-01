El técnico del Cádiz CF, entre el enfado y la impotencia

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, después del empate del Cádiz CF contra el Levante. El preparador vasco ve luces y sombras en el juego, de nuevo errores arbitrales y falta de jugadores diferenciales en algunas demarcaciones.

Balance del encuentro. "El primer tiempo muy bien, hemos llegado ante un equipo de los que está más en forma y hemos defendido bien su fortaleza ofensiva. Hemos acabado con dos chicos del filial, que es una gran noticia, pero eso significa que necesitamos algo más. Luego la expulsión es surrealista. Una falta a favor nuestra y nos llevamos la tarjeta y un jugador expulsado. No me entra en la cabeza porque quedarte con diez es casi perder un partido. La tarjeta no es por protestar", añadiendo que "en el segundo tiempo nos ha costado bastante, ellos han cogido más el balón y hemos bajado en la producción ofensiva. En cuatro partidos sólo hemos encajado de penalti. Pero nos falta arriba algo más, en el último pase, el uno contra uno... el fútbol se decide ahí y está claro que nos faltan cosas", se lamente el preparador del Cádiz CF.

¿Llegada de refuerzos? "Estamos esperando eso en el mercado", se limitaba a responder sabiendo la complejidad antes de agregar lo siguiente: "Los mercados de diciembre son muy complicados para que salgan jugadores y se firmen otros, pero tenemos que reducir la plantilla que tenemos. Hay posiciones con muchísima y en otras que faltan".

Análisis de la mejoría y los pasos que va dando su equipo. "Mejorar es ganar. En solidez hemos mejorado mucho. Y en juego. Estamos acabando todos los partidos con diez y eso condiciona mucho. Son muchas expulsiones y como las de hoy son incomprensibles. Estamos mejorando pero arriba necesitamos algo más", repetía Garitano.

Arbitrajes. "No suelo quejarme de los árbitros. No estamos teniendo suerte. No son jugadas polémicas, son inventadas porque una falta a nuestro favor se pita en contra y cuesta la expulsión".

Carencia. "Nos falta en el último tercio el punto de maldad e intensidad. Y para todas las veces que hemos estado ahí, falta ese brillo que es lo que da ganar los partidos. Tenemos que mejorar para ganar partidos. Debemos valorar qué equipo teníamos enfrente; venimos de Almería y Levante, que para mí son los dos mejores equipos de la categoría. Empatar no es el objetivo".

Para acabar, nuevo episodio extradeportivo de Rominigue Kouamé, que se quedó fuera de la convocatoria. "Llegó dos días tarde y es uno de los que puede salir. En estos días pueden pasar muchas cosas", explicaba el técnico del Cádiz CF.