El técnico del Almería asume el papel de favorito y habla de la ventaja de los recién descendidos, entre ellos el Cádiz CF

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' afirmó el miércoles 10 de julio, en su presentación como entrenador del Almería (su segunda etapa), que asume el papel de favorito porque han "venido para eso" y "forma parte del juego de la estrategia de los clubes para intentar sacarle partido", y reconoció que los equipos que bajan a Segunda "el primer año, tienen un poco de ventajita". Uno de esos equipos que por tanto tienen ventaja es el Cádiz CF, recién descendido como el Almería y el Granada.

El técnico no tuvo reparos en poner las cartas sobre la mesa. "Es normal que te vean un poco más favorito. Yo no voy a decir que no lo somos porque si no hacemos lo que tenemos que hacer yo entendería que en la temporada no hemos cumplido, habremos fallado", dijo en rueda de prensa Rubi, quien se mostró seguro de que han "vuelto a acertar" en su regreso al frente del equipo almeriense.

El entrenador aseguró que está "muy contento" por un proyecto que es "básicamente de la ciudad y de los propietarios", pero también de ellos: "hemos entrado en una etapa y nos ha entrado la ilusión en darle continuidad otra vez a lo que ya empezamos en su día", aseveró.

"Tengo la sensación de que he firmado donde me querían, que eso es muy importante. Y tengo la sensación de que si hay una oportunidad para establecerse un perfil de entrenador como el mío en un sitio para tiempo este es el lugar adecuado", dijo el vilarense, seguro de "ayudar mucho a crecer una vez más al club y a hacer cosas muy bonitas".

Apuntó que "el objetivo es recuperar la categoría, si puede ser al primer año" por mucho que hayan "firmado por tres: a mí no me sirve subir el tercer año, hay que intentar volver a Primera el año que viene, esta temporada que hemos empezado", dijo.

"Hay el camino de las dos primeras plazas y el camino de la promoción y es verdad que cualquiera de las dos daría por bueno el objetivo. Con este cuerpo técnico y la ambición del proyecto, tenemos que intentar pelear por esas dos primeras plazas. No nos vamos a esconder", señaló.