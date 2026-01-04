Tabatadze se exige todavía más

Tras el empate a dos goles en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, Iuri Tabatadze atendió a los medios oficiales del Cádiz CF y valoró tanto su actuación como la del equipo en un partido complicado.

"Estoy contento de haber ayudado al equipo a sacar un punto. Fue un partido importante para nosotros porque el Deportivo está cerca en la clasificación, así que es importante sumar en todos los partidos. Creo que tuvimos algo de mala suerte, porque ellos marcaron dos goles tras desvíos, y tuvimos nuestras oportunidades para ganar, así que fue desafortunado", explicó el jugador.

Sobre la dificultad del partido, Tabatadze añadió: "Sí, fue un partido muy difícil porque tienen un gran equipo, muy buenos individualmente. Fue duro jugar contra ellos, pero al final sacamos un punto, así que todo se ve positivo. Ahora pensamos en el futuro y en los próximos partidos. Estoy muy contento por el gol, pero lo más importante es ganar el partido, así que espero que la próxima vez que marque, ayude al equipo a conseguir la victoria".

Finalmente, sobre el ambiente en Riazor, señaló: "Sacar un punto en un estadio tan difícil siempre es importante. Los aficionados fueron geniales, 90 minutos animando y apoyando al Deportivo, y eso lo hace aún más complicado. Hoy tuvimos algo de mala suerte, pero confiamos en los próximos partidos".