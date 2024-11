'Sorpasso' a Fali en la defensa del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF no termina de arrancar el motor en una temporada 2024-25 en Segunda División que de momento no está siendo como se esperaba. El conjunto amarillo vuelve a la categoría de plata después de militar cuatro años seguidos en Primera y se ve metido en un brete en la zona baja de la clasificación de la que no es capaz de salir una vez disputadas 13 jornadas de Liga.

El entrenador, Paco López, no da con la tecla a tenor de los resultados, que reflejan la dura realidad. El balance es de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. La consecuencia es la ubicación en la 18ª posición, al borde de la zona de descenso y muy lejos de las plazas de ascenso. Los movimientos en la alineación en busca de un mayor rendimiento colectivo en individual no cambian la difícil situación.

Uno de los futbolistas que en las últimas semanas cotiza a la baja es Fali. El central se ha perdido los últimos tres partidos de Liga por distintos motivos. El primero, por formar parte de las rotaciones cuando hubo cita liguera entre semana. Fue suplente en el encuentro ante el Eibar, pero cometió una imprudencia y por protestar desde el banquillo vio una cartulina amarilla que, al ser la quinta del curso, le llevó a ser sancionado.

No jugó, por tanto, el siguente choque frente al Real Oviedo que vio desde un palco del Nuevo Mirandilla, desde donde se encaró con la afición tras el primer gol del cuardro gaditano.

Sí entró en el equipo poco días después en el envite contra el Real Jaén de primera eliminatoria de la Copa del Rey pero cuando el Cádiz CF regresó a la Liga y Fali estaba disponible para el duelo ante el Sporting de Gijón, el técnico decidió apostar en el eje de la zaga por Bojan Kovacevic y Víctor Chust. El serbio acumula tres citas consecutivas como titular y el ex del Real Madrid es fijo hasta la fecha (es el único efectivo del plantel que ha estado el once inicial en todos los encuentros).

En la reciente visita a El Molinón- Enrique Castro 'Quini', fue la primera vez que, sin ningún condicionante (lesión, sanción o rotación), el preparador cadista relegó a Fali a la suplencia. Se ha produdido un 'sorpasso' en las últimas semanas con la irrupción de Kovacevic en detrimento de Fali. Hay que esperar para comprobar si esta nueva situación se extiende en el tiempo o el 3 del equipo amarillo recupera la titularidad. El próximo partido es el sábado 9 de noviembre en el campo del Mirandés.

El valenciano recorre su séptima campaña como cadista y vive una situación complicada con el equipo en Segunda División.