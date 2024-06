La situación de Youba Diarra en el Cádiz CF: de costar un millón al filial y futuro incierto

En diciembre de 2021, Youba Diarra probó por el Cádiz CF para explorar la posibilidad de unirse al equipo en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, pero el entonces entrenador, Álvaro Cervera, frenó una llegada que sí se produjo a mitad de la campaña 2022-23 cuando Sergio González ya estaba en el banquillo.

El centrocampista, representado por 12 Management (agencia fundada por Frederic Kanouté) llegó procedente del Salzburgo (Austria), al que el Cádiz CF pagó 1,1 millones de euros (según Transfermarkt). A la hora de la verdad, Diarra jugó bastante poco en la segunda parte de ese curso: cinco partidos de Liga (sólo uno como titular) y menos de 100 minutos sobre el césped. Desempeñó un papel secundario.

Estaba claro que Sergio González no contaba con el futbolista. Diarra fue cedido al Asteras Tripoli (Grecia) en la temporada 2023-24, pero la cosa no funcionó y en invierno regresó al club del Nuevo Mirandilla. Se quedó en la entidad cadista para no para el primer equipo y punto de llegar a los 26 años (los cumplió en marzo) se enroló en el filial.

De jugar un año antes en Primera División con el primer equipo pasó a Segunda Federación (la cuarta división nacional) a las órdenes de Alberto Cifuentes. Con el filial cadista, el medio participó en once encuentros (todos en el once inicial) y marcó un gol.

Una vez finalizado el ejercicio 2023-24, se abre la incógnita en torno al futuro de Youba Diarra. El medio tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2027. Ha jugado con los amarillos en Primera y Segunda Federación y es posible que ahora lo haga en Segunda si se gana el puesto durante la pretemporada. Dependerá en buena medida de la decisión del entrenador, Paco López.

Varias son las opciones de futbolista para la temporada 2024-25. Una, quedarse en el Cádiz CF, aunque parece poco probable que repita en el filial. Dos, salir cedido como hace un año. Tres: un traspaso con el que el club tendría difícil recuperar la inversión que llevó a cabo cuando fichó al jugador.