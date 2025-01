La situación en el Espanyol del ex jugador del Cádiz CF Salvi

El mercado de invierno está en marcha y deparará movimientos a nivel general además de los que ya se han producido. En el caso del Cádiz CF, de momento se han producido dos entradas y una salida a la espera de más novedades en los próximos días/semanas. Hay tiempo hasta el próximo 3 de febrero.

El mercado afecta a algunos jugadores con pasado en el Cádiz CF. Uno de ellos es Salvi. El extremo recorre su segunda temporada en el Espanyol, con el que ascendió a Primera División el pasado ejercicio 2023-24. Una vez en la élite, no entra en los planes del cuadro blanquiazul. No ha disputado un sólo minuto en la Liga y tiene la puerta de salida abierta.

El Espanyol quiere desprenderse en enero de Salvi, que acaba contrato el próximo 30 de junio ya con 34 años. Su actual club quiere hacer hueco en la plantilla para reforzarse en la pelea por la permanencia que se dispone a librar en la segunda parte de la Liga. Ocupa plaza de descenso (la 18ª posición) pero está a un solo punto de la salvación.

El sanluqueño sabe lo que le espera si se queda en el conjunto periquito. Tiene pocas opciones de jugar y puede no entrar en más de una covocatoria, como ya ha sucedido.

La postura de Salvi a día de hoy es no salir del Espanyol mientras no tenga una alternativa deportiva y económica que le resulte interesante, según informa Lagradaonline. A día de hoy, Salvi no se mueve del Espanyol. Otra cosa es lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Es posible que surja alguna opción que propicie un cambio de aires.

El regreso de Salvi a Cádiz CF no es una opción abierta a día de hoy. Con los amarillos vivió su mejor etapa como futbolista. Llegó al cuadro gaditano en la campaña 2015-16 procedente del Villanovense y a las órdenes de Álvaro Cervera subió y debutó en Segunda División y ascendió y se estrenó en Primera.

Después de siete campañas y 239 partidos oficiales en el Cádiz CF, Salvi acabó su contrato el 30 de junio de 2022 y se unió al Rayo Vallecano, en el que militó sólo un curso antes de pasar al Espanyol.