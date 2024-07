Sergi Guardiola no sigue en el Cádiz CF: su mensaje de despedida

Sergi Guardiola (33 años) tenía contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2025, pero con el descenso a Segunda División se activó una cláusula por la que tenía libertad para decidir su futuro.

Estaba abierta la posibilidad de que el delantero permaneciese en el conjunto amarillo si las partes estaban interesadas, pero la realidad es que separan sus caminos. El propio futbolista confirmó su no continuidad el jueves 4 de julio con un mensaje de despedida que publicó en su cuenta de instagram. Ahora tendrá que definir su nueva andadura profesional

El ariete se unió al Cádiz CF en el mercado de invierno de la temporada 2022-23 cedido por el Real Valladolid con opción de compra en caso de salvación a la que contribuyó con tres goles (contra Girona, Rayo Vallecano y Valencia). El manacorí pasó a pertenecer a la nómina cadista en una campaña 2023-24 que no fue nada buen para él. Tardó en ponerse en forma después de pasar por el quirófano y tuvo poco protagonismo. Participó en 22 partidos de Liga casi siempre como suplente (titular sólo en una ocasión) y marcó un gol, el de la victoria contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Su paso por el club del Nuevo Mirandilla se resume en 41 encuentros oficiales, cuatro tantos y 1.812 minutos sobre el césped.

Sergi Guardiola se despidió de manera caballerosa del equipo amarillo con el siguiente mensaje dirigido al cadismo:

Querida afición del Cádiz CF

Llega el momento de despedirme de este increíble club que me ha acogido con tanto cariño. Quiero agradecer vuestro apoyo en cada momento, me he sentido como en casa desde el primer día.

Han sido momentos inolvidables los que he vivido en esta ciudad, en este estadio y con este equipo. Siempre llevaré en mi corazón los colores amarillo y azul, y recordaré con cariño cada gol, cada victoria y cada celebración.

Me llevo estos años de lecciones aprendidas y amistades que durarán para siempre. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y directiva y a cada persona que forma parte de esta gran familia cadista.

¡Hasta siempre, Cádiz! Siempre seré un cadista más.