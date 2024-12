Sarabia: "El Cádiz no ha propuesto nada, más que perder tiempo, fingir, intentar engañar e ir al límite"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, feliz por el triunfo, dejó algún recado al Cádiz CF. "Vivimos emociones y sentimientos que seguramente no se vivan en otras circunstancias. El partido no me ha gustado. No me ha gustado mi equipo, pero cuando estás bien, se generan cosas, y las cosas tampoco pasan por casualidad".

Un triunfo justo. "Hemos ganado merecidamente, aunque no hemos estado nada fluidos y no hemos encontrado bien las ventajas en la primera parte. Nos hemos contagiado por lo que ellos han propuesto, y hemos tenido esa expulsión que ha condicionado el partido", indicó.

La apuesta en la segunda parte. "Hemos jugado con no sé cuántos delanteros y sacando centros al área, y de ahí esta remontada. La gente del banquillo ha entrado muy bien, con más o menos acierto, pero con tremenda energía", añadiendo que sentía que iban a levantar el encuentro. "Estábamos convencidos en el descanso de que íbamos a remontar. Estoy muy contento, pero soy exigente y pienso que teníamos que haber hecho las cosas mejor".

Para acabar, palo al Cádiz CF. "Me pongo en la piel del árbitro y no es fácil. Nos han hecho gol y les ha condicionado a un partido en el que el Cádiz no ha propuesto nada, más que perder tiempo, fingir, intentar engañar e ir al límite", concluyó.