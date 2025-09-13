San José: "En absoluto hemos merecido perder"

Beñat San José se mostró contrariado en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, de donde su equipo se van sin premio después de haber gozado de ocasiones para empatar. El técnico del Eibar, desde el dolor, se queda con lo mucho que hizo su equipo para algo más ante el Cádiz CF. Todo ello en una rueda de prensa muy rápida en la que apenas se pudieron hacer preguntas.

Valoración de lo acontecido ene el césped. "Hemos hecho un buen partido y creo que los inicios de ambas partes han sido nuestros. Hemos dominado el partido, el plan nos ha salido de cabo a rabo. Estoy satisfecho con los jugadores, en mi opinión en absoluto hemos merecido perder".

La mejor cara ofensiva del Cádiz CF. "Que el Cádiz en su casa te meta un gol con Suso, entra dentro de la lógica. Felicito a los jugadores porque hemos jugado muy buen fútbol, pero al mismo tiempo hay que ajustar más esas finalizaciones. La última no sabemos ni como no ha entrado", se lamentaba San José.

En la parte final de su intervención, el entrenador de la escuadra armera destacaba que "el Cádiz es un equipo muy táctico que tienen buenas individualidades".