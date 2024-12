La salida de Salvi del Espanyol y la opción de que vuelva al Cádiz CF

Salvi Sánchez (33 años) salió del Cádiz CF cuando terminó su contrato el 30 de junio de 2022 para firmar por el Rayo Vallecano, equipo en el que tuvo poco protagonismo. De hecho, tras una campaña el cuadro madrileño, fichó por el Espanyol y formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera División.

El extremo continúa este curso en el conjunto periquito pero a la vista está que no entra en los planes del entrenador. No ha jugado un solo minuto en la Liga y sú unica participación ha sido en el partido de la ronda inicial de la Copa del Rey. En el reciente duelo de la segunda eliminatoria, ocupó plaza en el banquillo y no llegó a saltar el césped.

El sanluqueño tiene abierta la puerta de salida en el mercado de invierno si quiere buscar minutos. Sus opciones pasan por el extranjero o un equipo de Segunda.

El diario As informa de que Salvi, con contrato con el Espanyol hasta el final del presente curso, puede acelerar su salida en el mercado de invierno y su actual club no le pondría ninguna pega para separar sus caminos.

El mismo periódico señala que el Cádiz CF podría ser una opción para el extremo, sin cartel en Primera pero con posibilidades en la categoría de plata. Ya vivió una primera y larga etapa de amarillo entre 2015 y 2022. Fue uno de los pocos jugadores que llegó con el equipo en Segunda B y subió hasta Primera. De hecho, debutó con los gaditanos en la división de plata y en la máxima categoría del fútbol español.

La realidad es que ahora mismo Salvi no tendría cabida en un plantel cadista que dispone de cinco extremos, tres de ellos derechos: Javier Ontiveros, Rubén Sobrino e Iván Alejo. Para que Salvi pueda tener alguna posibilidad (si es que la hay), antes deberían producirse salidas. No parece que los extremos sean las posiciones prioritarias del Cádiz CF para reforzarse en enero.

No hay nada que haga pensar a día de hoy en el regreso de Salvi al Cádiz CF aunque la vida da muchas vueltas. Ofreció de amarillo sus mejores momentos como futbolista y ahora sería complicado que tuviese encaje en la plantilla.