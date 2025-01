Una salida en el Cádiz CF por un motivo no deportivo

Cádiz/El Cádiz CF se empieza a mover en el mercado de invierno con la prioridad de reducir el número de componentes en la plantilla que se dispone a encarar la segunda y definitiva parte de la temporada 2024-25 a la que el conjunto gaditano llega con el deber de escalar posiciones para alejarse de la zona de descenso.

Antes incluso de que el calendario inaugurase un nuevo año, la entidad cadista anunció dos operaciones. La primera, el fichaje de Iker Recio, defensa central (también lateral izquierdo) procedente del Antequera, líder del grupo 2 de Primera Federación y claro candidato a subir a la segunda categoría del fútbol español.

La segunda operación comunicada por el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla no fue una entrada sino una salida con la marcha de Iván Alejo al Apoel de Nicosia en calidad de cedido por lo que resta de campaña, aunque todo apunta a que acabará pasando a ser propiedad del conjunto chipriota después de la extensa y emotiva carta del que hizo pública extremo para despedirse del cadismo.

La partida de Iván Alejo se produce poco después del aterrizaje en el banquillo de Gaizka Garitano en sustitución de Paco López. El nuevo técnico acumula tres encuentros oficiales con los amarillos (una victoria por 1-0 sobre el Albacete y empates a uno ante el Burgos y el Almería) antes de alcanzar el ecuador del campeonato.

Garitano otorgó a Alejo un papel relevante en los tres partidos. El vallisoletano fue titular en todos los compromisos de Garitano como entrenador del cuadro gaditano. La salida del extremo no parece obedecer, por tanto, a una decisión de carácter deportivo. No se trata de un descarte por motivos técnicos si ha formado parte del once inicial. El futbolista había renovado el pasado verano hasta el 30 de junio de 2028.

Si no es por una razón deportiva, la marcha del extremo puede obedecer a una medida de carácter económico para ayudar a abaratar el coste de la plantilla de modo que el club pueda disponer de un mayor margen en el límite salarial. En el encaje de piezas, la cuestión dineraria no es un asunto menor.