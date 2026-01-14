"Saca Roja Directa al Racismo": el Cádiz CF reactiva la campaña

En esta temporada, la campaña se conecta de forma directa con 'Cádiz con Derechos', el marco global de sensibilización social impulsado por la Fundación para visibilizar distintas discriminaciones. En su última etapa, 'Cádiz con Derechos' refuerza el mensaje contra la gordofobia, el edadismo, la LGTBIfobia y el racismo, con presencia en canales oficiales y espacios del estadio Nuevo Mirandilla.

La campaña mantiene el enfoque de continuidad: no se limita a un día concreto, sino que se despliega durante toda la temporada con acciones orientadas especialmente a población joven, trabajando sobre estereotipos, estigmas y creencias que alimentan la intolerancia por razones de raza, etnia y cultura.

Como parte de este enfoque, Cádiz CF Fundación ha trabajado en colaboración con OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) para el acompañamiento y asesoramiento de iniciativas frente al racismo y la xenofobia. La campaña vuelve a visibilizar recursos de ayuda para cualquier persona que sufra o presencie discriminación racial o étnica, como el servicio 021 (atención a víctimas de discriminación racial o étnica).

'Estadio de Tolerancia': el estadio como espacio seguro y pedagógico

La estrategia se refuerza con el marco 'Estadio de Tolerancia', orientado a convertir el Nuevo Mirandilla en un entorno de sensibilización frente a delitos de odio, dando espacio a entidades sociales y combinando stands informativos, acciones simbólicas, contenidos en redes y mensajes en el videomarcador, con implicación del primer equipo y colaboración de organizaciones sociales.

Además, la Fundación ha vinculado este compromiso a medidas estructurales como la creación de un protocolo contra el racismo y la xenofobia y el desarrollo de talleres, charlas y actividades con la cantera para prevenir actitudes discriminatorias desde edades tempranas.

Con este enfoque integral, Cádiz CF Fundación consolida un posicionamiento claro: el fútbol no solo se juega, también se lidera. Y se lidera defendiendo derechos, marcando límites y construyendo convivencia.