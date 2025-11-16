Rubi hace pública la clave para derrotar al Cádiz CF

Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', entrenador de la UD Almería, estaba feliz por la victoria y por la capacidad de sus pupilos de ir madurando el encuentro.

"Ha sido un partido muy completo y muy bien llevado. Ellos han tenido una ocasión muy clara al principio y luego no hemos vuelto a sufrir en todo el partido. Es una victoria de muchísimo mérito por diversas circunstancias".

Rubi valoraba la ambición de sus hombres al afirmar que "en Segunda División cuesta muchísimo ganar con mucha diferencia de goles y hoy mis jugadores se tomaron como reto anotarle al Cádiz". "Como entrenador, valoré ir a buscar el segundo o aguantar y sí, decidí ir a por el segundo. Es un gran día para nuestra afición", desvelaba el entrenador del Almería como lo que se puede considerar como una decisión determinante.

El preparador del conjunto almeriense recordaba en la sala de prensa que la Liga en la categoría de plata es muy larga. "No podemos relajarnos porque sabemos de la dureza de la categoría y nos harán otra vez goles. Ojalá sigamos la racha de velocidad de crucero. Veo la dificultad que cuesta ganar partidos y esto de hoy es un pasito".