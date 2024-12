Rubi, feliz por el triunfo... y el penalti

Rubi apareció en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos por última vez en este 2024. El preparador rojiblanco aseguró que "el punto es bueno cuando no puedes ganar" y destacó de forma positiva acabar el año como campeones de invierno. "Lo que me deja tranquilo del penalti es que ha decidido la persona que estaba a tres metros", subrayó sobre el penalti a favor de los locales. Sobre el gran momento de forma de su equipo, el catalán señaló que "la clasificación no engaña después de 21 partidos".

Empate: "Ha sido un partido difícil contra un buen equipo que se ha colocado bien en el terreno de juego. Ya sabíamos su nivel defensivo. Cuando no puedes ganar, el punto es bueno y somos campeones de invierno. Queríamos ganar, pero el rival ha hecho un buen primer tiempo. Un partido duro y complicado, pero venimos de un trabajo difícil el miércoles bajo el agua. Nos ha faltado un poco más de lucidez con balón, pero es normal al ser el tercer encuentro en una semana".

Líderes: "El equipo que va delante es el que mejor ha hecho las cosas. La clasificación no engaña después de 21 partidos. Podemos hacer mejor algunas cosas y soy exigente, pero quiero que la gente sea feliz ahora. Ahora nos quedan 21 batallas por delante".

Cansancio: "He notado que a algunos jugadores les ha faltado esa chispa ofensiva. El mérito del rival también es cierto porque se ha defendido muy bien".

Penalti: "Lo que me deja tranquilo del penalti es que ha decidido la persona que estaba a tres metros. Si no hay ninguna imagen, lo que manda es lo que haya visto el árbitro".

Dinámica: "Estoy muy contento por la racha de resultados. No vamos a bajar el pistón después de muchas charlas y correcciones con todos los jugadores. Ahora vemos una UDA totalmente identificada con el objetivo del ascenso y ahora toca el asalto de categoría en la segunda vuelta".

Igualdad: "Cuesta mucho ganar partidos. Hemos conseguido una gran racha de victorias, pero muchas por la mínima. Los equipos están muy bien trabajados en esta categoría".

Propuesta: "Querer ser creativo perjudica cuando estás un poco más cansado. No hay excusa por el cansancio, pero nos ha costado proponer en este encuentro".

Plantilla: "Hemos llegado un poco justos al mercado de invierno. La apuesta fue por una plantilla corta y ha sido exitosa, dentro de las lesiones que hemos tenido. Con más fondo de armario, cambiar a Arribas, Suárez u otros jugadores no es tan fácil".

Mercado: "El 1 de enero es mi cumpleaños y eso es lo primero que se me viene a la cabeza cuando se habla del mercado invernal [risas]. El día 30 llega Lázaro Vinícius y será un jugador. Baptistao y Fernando entrenarán pronto. Para los fichajes habrá que tener más paciencia".