De la Rosa da las gracias a Ontiveros y explica cómo está el Cádiz CF

José Antonio de la Rosa ejerció un rol importante en el partido entre el Cádiz CF y el Cartagena disputado el domingo 9 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla. El extremo, autor de uno de los goles de la victoria (5-2) contra el colista de la Liga, atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus sensaciones. Fue su primer tanto con el equipo amarillo.

Titularidad. "Tenía muchas ganas. Venía trabajando mucho tiempo y estaba esperando a que llegase la oportunidad. He tenido la suerte de que he tenido la titularidad cuando el equipo está en una mejor racha y, en mi primera titularidad en un partido en casa con nuestra gente, he podido sumar mi primer gol".

Gol. "Creo que mis compañeros también tenía muchas ganas de que yo metiese gol. Ontiveros ha sido generoso y me la ha dejado para marcar a placer. Tengo que darle las gracias a todos ellos porque desde el principio me cuidan y me tratan bien. Estoy aprendiendo poco de un vestuario que, hasta hace poco, era de Primera División".

Dinámica. "Ahora mismo estamos con la racha de que entre el que entre está bien. Estamos sumando todos en los entrenamientos, estamos a un nivel físico espectacular. Se pone el partido de cara, después se pone en una situación complicada, pero ahí seguimos, con personalidad y a seguir".