Roger Martí explica el significado de la victoria del Cádiz CF

Cádiz/El delantero del Cádiz CF Roger Martí atendió a los medios oficiales del club tras la importante victoria (2-0) sobre el Córdoba obtenida el domingo 17 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla en el marco de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El ariete estrenó su cuenta goleadora en una temporada 2024-25 en la que de momento lleva pocos minutos después de haber estado lesionado. Jugó en el capítulo inaugural pero se perdió los siguientes once encuentros por problemas físicos que ya ha dejado atrás.

Valoración del partido. "Muy contento y feliz por volver a sumar los tres puntos en casa y con nuestra gente. Feliz por el gol, por volver a marcar después de la lesión. Ha sido muy importante para ganar confianza. Fue muy duro romperme el peroné en la segunda semana de Liga, pero gracias a Dios estoy recuperado ya. Puedo ayudar al equipo en lo que sea y, si es como hoy con un gol mejor".

Jugada del gol. "He visto que se quedaba el rechace y me he tirado con todo. Al estar tan cerca he visto que había sobrepasado la línea. Ha sido un poco de incertidumbre el hecho de ver si nos lo daban o no".

Importancia de la victoria. "Cada partido es importante. Se está viendo que Segunda es una liga muy competitiva y cada partido cuesta un montón. Que nos dé confianza esta victoria, que tanto nos hacía falta, y a pensar en lo que viene".