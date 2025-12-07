Roger: "Hemos tenido ventaja de dos goles pero no hemos aguantado"
El delantero cadista destaca la calidad del ataque del Racing
Uno de los goleadores del Cádiz CF pasó por los micrófonos de LaLiga TV para exponer sus impresiones después de la derrota del conjunto amarillo a manos del Racing de Santander (2-3). Roger Martí se mostró contrariado con el marcado final.
"Estamos jodidos por un partido que se escapa así. Es una pena porque hemos hecho muy buen partido, pero ellos tienen mucha calidad arriba", indicaba el atacante a modo de valoración inicial.
El atacante valenciano se acordaba de su gran ocasión que desbarató el cancerbero del conjunto cántabro. "Me hizo una parada buenísima porque cuando hago el remate veo que va para adentro. Una pena", añadiendo Roger que "lo justo hubiera sido el empate". "Hemos tenido ventaja de dos goles y no hemos aguantado".
El ariete del Cádiz CF realizaba un análisis favorable a su equipo a pesar de quedarse sin puntuar en esta cita. "El equipo ha dado la cara hasta el final. El primer y el segundo gol del Racing son dos golazos, y ante eso poco se puede hacer", relataba un Roger que recupera protagonismo en el equipo con goles en Liga y en Copa.
